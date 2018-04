A San Severino Lucano il campione Omar Di Felice per #APPENNINOBIKETOUR

Creato Sabato, 07 Aprile 2018 16:28 Visite: 47

Farà tappa anche a San Severino Lucano, martedì 10 aprile, il Campione Italiano Ultracyclist Omar Di Felice, in sella dallo scorso 4 aprile e fino al prossimo 14 aprile lungo la più grande Ciclo-Via d’Italia di Appennino Bike Tour.

Di Felice, vincitore delle più importanti competizioni internazionali del settore e autore di viaggi estremi nel Mondo, è alle prese con una nuova imprese estrema: percorrere in soli undici giorni, dal gli oltre 2.600 chilometri della Ciclo-Via. Ogni giorno effettuerà quattro soste, una per ciascuno dei 43 Comuni Tappa, fino ad arrivare a completare il Giro il 14 aprile ad Alia, in provincia di Palermo. Chilometro dopo chilometro si incontreranno e verranno valorizzate le centinaia di bellezze che caratterizzano il percorso lungo la Dorsale.

Il 10 Di Felice sarà a San Severino Lucano per l’arrivo della 26esima e la partenza della 27esima tappa. Partirà da Pietrapertosa alle ore 8.00 arriverà a Roccanova alle ore 10.45 da dove ripartirà alla 11.15 per San Severino Lucano dove arriverà alle 14.00, il campione si fermerà nella cittadina del Pollino per trenta minuti per firmare autografi e chiacchierare con la gente, si rimetterà in sella alle 14.30 per raggiungere Orsomarso.

“Un evento che abbinerà la passione per lo sport alle peculiarità del territorio, da Nord a Sud Italia, e che farà conoscere anche i nostri paesi, dice il sindaco di San Severino Lucano nonché vicepresidente del Parco del Pollino, Franco Fiore, permettendo di scoprirne le sue eccellenze tra borghi, riserve naturali, ambienti selvaggi e incontaminati e tutto quello che abbiamo, un’occasione di promozione non indifferente”. Fiore dopo aver atteso il campione nel suo comune andrà ad Orsomarso per l’arrivo delle 17.30.

