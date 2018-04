Basket: Senise batte Potenza e vola ai play off

Creato Domenica, 08 Aprile 2018 10:20 Visite: 76

Gran partita ieri seri per i ragazzi di coach D'Araio, grande e sostanziosa vittoria 95 a 55. Partita alla vigilia molto temuta, e per questo ben preparata. Si inizia con la difesa ad uomo, invece della solita zona, e così per gran parte della partita.

Primo quarto vinto con 10 punti di scarto (25-10), più equilibrato il secondo ma sempre vinto dalla Pallacanestro Senise (26-21) per andare agli spogliatoi al riposo con un parziale di 51-36. Show di Ambrosecchia e compagni nel terzo, quarto, vinto 30-15 (81 a 55 il parziale), meno punti l'ultimo quarto (14) ma una difesa di ferro, capace di prendere solo quattro punti.

L'incontro finisce 95 a 55, ben 40 punti di scarto, frutto di un gran gioco e principalmente di una gran difesa. Stratosferico Gianluca Ambrosecchia, 27 punti condito anche da tanti assist, anche tanta generosità. Ma quando vinci 95 a 55 non puoi dare il merito ad un solo giocatore, ma a tutta la squadra. Limitato e molto bene il fuoriclasse della Ciumnera, Stefano Marino, prima da Zack Housni, e poi da Valerio D'Aranno. In doppia cifra per il Senise oltre Ambrosecchia, Rosario Sassano con 13 punti, Lino Durante con 14, Zackaria Housni con 25 (che ha trascorso un buon numero di minuti in panchina per falli) e Angelo Paradiso con 11. Nella Ciumnera di coach Montemurro in doppia cifra Montemurro, con 20 e Marino con 14. Nessuna sorpresa nelle altre partite, con il CUS Potenza vincitore sulla Vito Lepore per 90-62, e del Nuovo Basket sulla Normanna Melfi per 74-55.

La griglia playoff quindi è la seguente:

1) Pallacanestro Senise - Nuovo Basket Potenza

2) Ciumnera Basket Potenza - CUS Potenza



Pallacanestro Senise- Ciumnera Potenza 95 - 55

Pallacanestro Senise 95 - Vignola 2(2) Sassano 13(2), Ambrosecchia 27(3), D'Aranno 3 (2), Durante 14(3), Rossi, Paradiso 11(3), Faillace, Housni 25(3) Amendolara, Cristiano).coach Daraio

Ciumnera Potenza 55 - Visceglia 5()2, Losardo 2(0), Marino 14(4), Santamaria 5(1), Montemurro 20 (3), Marra(0), Marchese 9(2), Gallo (0), Guglielmi (0), Stenta(0). Coach Montemurro

Parziali: 25-15, 26-21 (51-36), 30-15 (81-51), 14-4 (95-55) Arbitri: Maruggi di Melfi e Di Monte di Bernalda. Note:nessuno uscito per 5 falli.

