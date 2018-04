Pallavolo, la PM Volley Potenza a Bari contro la Primadonna

Creato Domenica, 08 Aprile 2018 12:14 Visite: 26

Altra sfida ad alta quota per la PM Volley Potenza, attesa questa sera nel confronto con la terza forza del girone A del Campionato di Serie C femminile. La formazione di Pamela Petrone e Marco Orlando è ritornata ad allenarsi dopo la ristoratrice pausa pasquale che ha permesso ad Alessia Mitidieri e compagne di poter rifiatare e ricaricare le batterie in vista dell'impegno di questa settimana con il Primadonna Bari e quello di sabato 14 aprile con la cenerentola Appia Project FutureVolley. Nell'ultimo turno di campionato, giocato alla Palestra Caizzo sabato 24 marzo, le giovanissime potentine, seppur partite con il piede sbagliato, hanno messo in difficoltà le più quotate avversarie dell'Erredi Taranto, quarte con 38 punti, che sono tornate nel capoluogo ionico con la vittoria (3-1) e tre punti in classifica. Come sempre la formazione cara al presidente Michele Ligrani ha giocato con carattere e grinta, nonostante un avvio di primo set difficile, le ragazze hanno ripreso le redini del gioco riuscendo a conquistare il terzo parziale sul 25-23 a dimostrazione del fatto della buona tecnica delle ragazze allenate dal duo Petrone-Orlando. L'avversario del ventiduesimo turno è una vecchia conoscenza della PM Volley Potenza, affrontata negli anni passati nei campionati di B1 e che in questa stagione è in piena lotta per ritornare a competere nei campionati nazionali; la classifica vede le baresi terze con 48 punti ottenuti grazie alle 16 partite vinte su 19 gare disputate e seconda miglior squadra per set concessi alle avversarie, solo 14 (meglio ha fatto Bisceglie con 10). La gara prenderà il via alle ore 18:30 presso il Palazzetto "Anziteto" di Bari sotto la direzione di gara dei signori Pileri e Peragine.

Commenta l'articolo