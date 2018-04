Calcio Eccellenza: Al fotofinish il Real Senise batte il Moliterno

Creato Domenica, 08 Aprile 2018 22:46 Visite: 90

SENISE – Il Real Senise centra la vittoria nel recupero, grazie al bomber Domenico Lavecchia, che riporta i sinnici di nuovo al quinto posto, in zona playoff, grazie alla concomitante sconfitta dello Scalera a Melfi. Senza tre titolari, Pioggia, Nicolao e Arleo i ragazzi di mister Filardi sono riusciti alla fine a portare a casa l’intera posta in palio, a scapito di un Moliterno rognoso. Al 10’ calcio di punizione di Lavecchia e Pisapia blocca la palla a terra. Al 16’ su azione di calcio d’angolo il difensore Gioia colpisce di testa e centra in pieno la traversa. Al 20’ si fa vivo il Moliterno con l’ex Appella che controlla la palla e calcia dal limite con la respinta di Vaglica. Siamo quasi alla mezz’ora di gioco, al 29’ cross di Tuzio, girata di testa di Lavecchia e palla fuori di un soffio. Al 34’ ci prova Tuzio e palla fuori di un niente. Termina la prima frazione di gioco con le due squadre a riposo. Nella ripresa subito in avanti i padroni di casa al 2’con uno slalom in area di Pellegrini che salta due avversari e calcia, ma Pisapia in allungo dice no. 11’ uscita maldestra di Vaglica che consente a Cirigliano di calciare al volo di poco alto sulla traversa. Al 35’ gol annullato a Tuzio, per un presunto fuorigioco. Nel finale, forcing del Senise, prima con Didì che calcia debolmente tra le braccia di Pisapia, e poi la rete nel recupero con un tiro al volo di Lavecchia che approfitta di un cross dal fondo per piazzare la rete della vittoria. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara manda tutti sotto la doccia, prima però, il Senise va sotto la tribuna a salutare i propri tifosi.

REAL SENISE – MOLITERNO 1-0

REAL SENISE: Vaglica, Pellegrini, De Salve, Salzano, Gioia, Capalbo, Tuzio, Gialdino, Didì, Lavecchia, Ferrara (14’pt Volpe). A Disp. Morrone, Naim, Marino, Bellusci, Di Leo. All. Filardi.

MOLITERNO: Pisapia, Arduino, Marchesano F., Albano, Marchesano A., Franco, Ferri, Cirigliano, Appella, Picariello, Cosentino. A Disp. Quarta, Rocco, De Santis, Fruguglietti, Leo, Niang. All. Finamore.

ARBITRO: Macchia di Moliterno.

RETE: 46’st Lavecchia.

NOTE: Ammoniti: Gioia, Pisapia, Franco e Ferri. Rec.: 0’pt, 3’st. Angoli: 4-3 per il Senise.

Claudio Sole

Commenta l'articolo