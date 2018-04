Baseball per tutti. Acli Rivello Kings pronti per la Lega del Mare

Creato Mercoledì, 11 Aprile 2018 18:15 Visite: 46

Il baseball è per tutti: questo è quanto testimonia l’attività della Asd Acli Rivello Kings, esperienza di punta della regione Basilicata ormai riconosciuta a livello nazionale.

L’occasione per ribadire la validità dell’opera fin qui svolta è ora offerta dall’avvio della Lega del Mare, il nuovo progetto di concentramento amatoriale di baseball voluto dalla Fibs, in cui la squadra di Rivello entra con grande entusiasmo.

Tutti in campo, dunque, amichevolmente e con lo spirito della sfida che va oltre il risultato. Si parte domenica 15 aprile a Salerno, nel diamante dei “Seagulls“ che terrà a battesimo questo nuovo campionato diviso in 4 concentramenti (vedi in fondo il calendario dei Rivello Kings).

Dopo la prima giornata di incontri, sarà tempo di ruotare le visite anche alle altre squadre facenti parte della South Division: il 6 Maggio a Cosenza, il 20 maggio a Rivello e il 10 giugno di nuovo a Salerno in casa dei Thunders. Poi, dopo la tornata dei 4 concentramenti, via alla fase finale ad incrocio, il 24 giugno in luogo da decidere, tra le squadre dei due gironi (nell’altro concentramento, la North Division, Bari, Foggia, Napoli, Caserta). Ci saranno quarti di finale, semifinali e finali per il 1° e per il 3° posto, ed un tabellone parallelo per le perdenti dei quarti, per determinare le posizioni dalla quinta all’ottava. Ci sarà spazio davvero per tutti.

La nascita di questo mini-campionato per la sezione amatori è il fiore all’occhiello di uno sport che sta acquisendo sempre più spazio in Basilicata proprio grazie ai Kings, squadra composta da ragazzi under 18, ora alla prima esperienza in un vero campionato.

Prosegue intanto per i giovani il progetto “Scuola e baseball” realizzato da Acli Rivello in collaborazione con la Fibs, attualmente in svolgimento presso l’istituto comprensivo di Lagonegro - Rivello. Dopo le lezioni teoriche sul baseball si svolgerà, a fine anno scolastico, il mini torneo tra le classi dello stesso istituto.

Spazio, infine, anche ai giovanissimi: una selezione di ragazzi di 9 e 10 anni rappresenterà la Basilicata al prossimo Trofeo Coni di settembre a Rimini.



Calendario Acli Rivello Kings

15 aprile– presso il campo dei “Seagulls” Salerno

Ore 11.00 Kings Rivello – Cus Cosenza

Ore 12.30 Seagulls Salerno – Kings Rivello

Ore 17.00 Thunders Salerno – Kings Rivello

6 Maggio – presso il campo del “Cus” Cosenza

Ore 10.00 Cus Cosenza - Kings Rivello

Ore 11.15 Thunders Salerno – Kings Rivello

Ore 12.30 Seagulls Salerno – Kings Rivello

20 Maggio– presso il campo dei “Kings” Rivello

Ore 10.00 Kings Rivello –Thunders Salerno

Ore 15.45 Seagulls Salerno – Kings Rivello

Ore 17.00 Cus Cosenza – Kings Rivello

10 Giugno – presso il campo dei “Thunders” Salerno

Ore 11.00 Kings Rivello – Cus Cosenza

Ore 12.30 Thunders Salerno – Kings Rivello

Ore 17.00 Seagulls Salerno – Kings Rivello

FASE FINALE

24 giugno in luogo da decidere



