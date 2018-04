Basket, il Senise è pronto per i playoff

Creato Sabato, 14 Aprile 2018 09:51 Visite: 36

Cominciano subito i playoff del campionato di promozione per l'assegnazione del titolo di campione regionale. Sabato alle ore 19,15 al Palarotalupo (o più semplicemente alla palestra dell'ISIS Sinisgalli di Senise). Dopo la netta vittoria contro il Ciumnera, a contendere l'ingresso alla finale la "banda" dei ragazzi di coach Lo Sardo, arrivati quarti ma in gran forma.Ragazzi del 2000 e 2001, che hanno fatto un campionato in crescendo. Vediamo la serie delle partite con la Pall. Senise. Primo incontro a Potenza, vittoria Senise di 30 punti. Ritorno a Senise, sconfitta di 40. Fase ad orologio, sempre a Senise, sconfitta di soli 7 punti, tutti nel finale. E non è finita, guardate la classifica solo delle partite della fase ad orologio: Prima naturalmente la Pall.Senise, che ha vinto tutti e cinque gli incontri. Poi il Nuovo Basket, 4 vittorie, sconfitta come detto, di misura a Senise.E' riuscita a battere sia il CUS Potenza (terza alla fine del campionato) sia il Ciumnera. I nostri ragazzi, ma principalmente i tifosi, non devono prendere troppo alla leggera l'incontro, per farlo proprio dovranno sudare le proverbiali sette "canotte". Guardando la tabella, non riesco a non parlare della splendida fase ad orologio della Pallacanestro Senise, una media di quasi 88 punti segnati, ed una difesa di ferro, solo 56 subiti.Miglior attacco, e miglior difesa del campionato. Voglio un pubblico numeroso, caloroso, e come sempre corretto.

