Il #campionedivita lucano, Samuele Marcantonio, si piazza al quinto posto nel Giro d’Italia Handbike

La prima tappa del Giro d'Italia Handbike, Abano Terme-Montegrotto, porta fortuna al lucano Samuele Marcantonio, che corre con il sostegno di Bcc Basilicata e che si è piazzato al quinto posto nella sua categoria (la stessa in cui corre Alex Zanardi). È stata una giornata dedicata alla tenacia e al coraggio dei #CAMPIONIDIVITA che hanno infiammato il circuito di Abano-Montegrotto Terme, un tracciato ricavato su 4.910 metri di strada, percorso fino a nove volte dagli atleti. Buono il successo di pubblico, segno che questa specialità sta prendendo piede anche in Italia. Il Giro è giunto alla sua nona edizione.

Oltre cento gli handbikers iscritti, tra i quali ci sono Francesca Porcellato, più volte medaglia olimpica e vincitrice del Diamond of Fame 2017 e Martin Berchesi, campione di Spagna. Marcantonio si è piazzato con un ottimo tempo: 1:14:00, per otto giri percorsi e una distanza di 39,200 chilometri. Ha quindi incassato 18 punti nella categoria Mh5. Ad applaudire gli atleti c'era anche Ivana Spagna, testimonial del Giro d’Italia di Handbike.



