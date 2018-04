Calcio Eccellenza, il Real Senise attende la visita del Tolve. Filardi, un ringraziamento ai nostri tifosi

Creato Sabato, 21 Aprile 2018 16:28 Visite: 56

SENISE – Ultima gara casalinga della stagione per il Real Senise che si appresta domani pomeriggio allo stadio “Gian Battista Rossi” ad ospitare la formazione del Real Tolve. Una gara dove non bisogna fallire l’appuntamento con i tre punti se si vuole ancora puntare alla zona play off. «Ultima gara casalinga di campionato – dice mister Filardi - da affrontare con la massima concentrazione. Dobbiamo conservare la posizione conquistata con tanti sacrifici, che ci ha messo in condizione di arrivare fin qui. Voglio comunque ringraziare il nostro pubblico che ci ha sostenuto con calore e passione per tutto l'arco della stagione, dimostrando attaccamento a questa squadra. Ora però dopo aver lavorato bene in settimana – conclude – cerchiamo di vincere anche questa partita». Per la gara di domani l’intero gruppo è a disposizione. A dirigere il match sarà il signor Antonio Boccarelli, coadiuvato dagli assistenti Marco Favale e Julia Kapela Marta. Fischio di inizio fissato per le ore 16:30.

Claudio Sole

Commenta l'articolo