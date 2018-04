Calcio Eccellenza, il Real Senise cala il poker. Tolve battuto

Creato Domenica, 22 Aprile 2018 20:56 Visite: 173

SENISE – Vittoria per il Real Senise che sul terreno amico affonda il Real Tolve con un secco 4-0. Gara che si è messa subito sui binari giusti per i ragazzi di mister Filardi che sono passaggi in vantaggio al 9’ con Lavecchia che ha sfruttato un cross di Nicolao dal fondo per battere di testa il portiere. Siamo sull’1-0. I sinnici continuano a spingere sull’acceleratore, andando vicino al raddoppio con un tiro di Tuzio di poco alto. Al 25’ Pioggia raddoppia con un preciso tiro a giro di prima intenzione che non lascia scampo al portiere. Nel finale di tempo si fanno vivi gli ospiti al 38’ con una conclusione su calcio piazzato di Mesecorto che termina di poco alta. Nella ripresa subito in avanti il Senise con Lavecchia che al 4’ da ottima posizione sciupa malamente il tris. Al 6’ l’intraprendente Fabio Tuzio avanza palla al piede e calcia dai 25 metri con la palla di poco alta sulla traversa. Passano appena due minuti ed arriva il tris all’8’ con Ferrara. Al 15’ il nuovo entrato Pellegrini realizza il definitivo poker con un tiro di controbalzo in piena area. Alla mezz’ora Lavecchia in piena area controlla la palla e si gira prontamente costringendo il portiere ad una respinta in allungo. Al 32’ Mesecorto ben servito controlla e calcia sbagliando incredibilmente a pochi passi dalla porta. Nel finale di gara poi il Senise spinge ancora in avanti, dimostrando una condizione fisica smagliante. Ma il risultato resta immutato sul 4-0.

REAL SENISE: Vaglica, Salzano, Nicolao (40’st Ponzio), Arleo, De Salve, Capalbo, Tuzio, Gialdino (9’st Pellegrini), Lavecchia, Pioggia, Ferrara (19’st Volpe). A Disp. Morrone, Gioia, Ciancio, Di Leo. All. Filardi.

REAL TOLVE: Laurieri N., Malo, Rinaldi, Laurieri M. (32’st Spota), Chessa, Macella, Moliterni, Ruggiero, Mesecorto, De Nora G., Ferorelli (20’st Padula). A Disp. Ronca, Bochicchio. All. De Nora L.

ARBITRO: Boccarelli di Policoro.

RETI: 9’pt Lavecchia, 25’pt Pioggia, 8’st Ferrara, 15’st Pellegrini.

NOTE: Spettatori 150 circa. Giornata soleggiata e terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: De Nora, Laurieri M.

Claudio Sole

