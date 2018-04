Calcio Lega Pro, Girone C: ad Andria il Matera vince lo scontro salvezza

Creato Lunedì, 23 Aprile 2018 07:29 Visite: 39

Al degli Ulivi, Andria- Matera 0-1. Nel giro di pochi giorni è cambiato lo scenario del match. Doveva essere una partita dagli obiettivi differenti. La Fidelis Andria lanciata verso la corsa salvezza, pronta a recuperare gli ultimi punti necessari. E il Matera, tuffarsi nel rush finale che lo avrebbe visto lottare per le posizioni play off. Invece la sfida a degli Ulivi di Andria è stato un vero scontro diretto per la salvezza con il Matera a più quattro sulla Fidelis Andria. Insomma dai play off, si è passati in poco tempo ad evitare i play out. La salvezza, al momento è l’obiettivo del Matera. Anche perché, nel breve periodo, i biancoazzurri saranno colpiti da un’altra forte penalizzazione e il rischio di perdere ulteriori punti è reale.

Auteri ben coperto conferma il solito modulo 3-4-3 che in realtà appare in campo un 3-4 2-1 con Sartore unica punta e Tiscione e Di Livio esterni di fascia. Panchina per Mattera. Scognamillo e Buschiazzo al fianco di De Franco. In mezzo al campo, Maimone Di Sabatino Casoli e Sernicola. Parte forte e deciso il Matera alla ricerca della rete del vantaggio. La Fidelis Andria si vede solo ed esclusivamente all’8’ con Lattanzio. Fa tutto il numero 10 di casa che dalla distanza ci prova: sfera di pochissimo alta. Poi solo Matera. Al 18’ Buona chance per i Lucani con Di Sabatino. Cross di Sartore a trovare Di Sabatino in piena area che ci prova al volo ma centra un difensore della Fielis: Cilli recupera senza affanni.

Al 23’ ancora il centrocampista materano Di Sabatino che vince un duello in piena area e mette il pallone nella terra di nessuno. Sartore infatti non riesce ad approfittarne. Al 26’ Matera vicinissimo al vantaggio con il difensore Scognamillo. Corner battuto da Di Livio e perfetta incornata di Scognamillo che termina di un filo sopra la traversa della porta difesa da Cilli.Ancora Matera al 32’. Biancoazzurri ad un passo dal vantaggio. Fa praticamente tutto da solo Tiscione che da quasi venticinque metri lascia partire un bel bolide che colpisce la parte superiore della traversa. Si sente profumo di vantaggio per i lucani di mister Auteri. Il minuto fatidico è il 39’.Casoli sblocca il risultato portando in vantaggio la squadra dei Sassi. Improvvisa accelerazione di Casoli che buca per vie centrali la difesa andriese e trafigge Cilli.

Con due minuti di recupero il Matera tenta il raddoppio. L'azione: breack dei biancoazzurri, Tiscione serve Sartore che non è freddo a calciare in porta: palla di poco alta. Secondo tempo ancora Matera. Al 47’ Casoli vicino alla rete del raddoppio. L'azione: il numero 27, infatti, in piena area trova un perfetto pallonetto che termina di pochissimo a lato. La Fidelis meglio organizzata nella ripresa. Al 50’ ci prova il pugliese Longo. Piccinni mette palla al centro, velo di Lattanzio per Longo che fallisce un rigore in movimento calciando altissimo. Appena un minuto dopo è Lattanzio ad andare vicino al pareggio. Clamoroso errore da pochi passi, ma che responsabilità di Golubovic. L'azione: cross dalla sinistra, il portiere biancoazzurro esce dai pali, Lattanzio tutto solo impatta malissimo. Il Matera si salva, ma che rischio. Fidelis a caccia del tutto per tutto per poter portare a casa un risultato positivo. Matera cerca di tenere provando a trovare la rete della sicurezza. Al 59’ Fidelis pericolosa con un’azione di Longo.

Ci prova dalla distanza l'ex Matera, non facile la presa di Golubovic che blocca in due tempi e non senza qualche difficoltà. Al 69’ chance per pareggiare da parte dell’Andria. Taurina in piena area cerca di scavalcare Golubovic ma alza troppo la conclusione. Si salva ancora il Matera. Prime sostituzioni in campo. Al 75’ Auteri dopo sei mesi di assenza manda in campo Mattera al posto di Scognamillo e Salandria al posto di Sartore. Il mister siciliano del Matera cerca di coprirsi negli ultimi minuti. Mister Papagni fa uscire Lancini sostituendolo con Nadarevic. Padroni di casa a trazione anteriore. Al 84’ Nadarevic! Fidelis davvero vicinissima al pareggio. Croce appoggia per Nadarevic che fa tutto da solo, si accentra e ci prova: sfera di un niente alta sopra la traversa. Ultimo cambio in casa Lucana Tiscione, entra Dugandzic. Poi quattro minuti di recupero per confermare la vittoria meritata del matera per aver saputo pungere al momento giusto i padroni di casa e gestire al meglio e con tenacia il risultato.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 22 Cilli; 5 Colella, 21 Abruzzese, 19 Celli; 2 Tartaglia (45' s.t. - 7 Longo), 8 Piccinni, 25 Quinto, 17 Esposito, 32 Lancini (78' - 29 Nadarevic); 10 Lattanzio (61' - 9 Croce), 28 Taurino.

A disposizione: 1 Maurantonio, 3 Lobosco, 7 Longo, 9 Croce, 11 Matera, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 23 Sisto, 24 Liguori, 26 Scalera, 29 Nadarevic, 30 Camporeale.

Allenatore: Aldo Papagni

MATERA (3-4-3): 1 Golubovic; 2 Buschiazzo (28' - 40 Gigli), 28 De Franco, 5 Scognamillo (75' - 3 Mattera); 15 Di Sabatino, 20 Maimone, 27 Casoli, 17 Sernicola; Sartore (75' - 8 Salandria), 33 Tiscione (90' - 9 Dugandzic), 32 Di Livio. A disposizione: 12 Mittica, 3 Mattera, 8 Salandria, 9 Dugandzic, 22 Tonti, 24 Dellino, 40 Gigli, 45 Njiki.

Allenatore: Gaetano Auteri.

Reti: 39' Casoli (MA)

ARBITRO: Gino Garofalo di Torre del Greco.

ASSITENTI: Dario Garzelli di Livorno e Davide Meocci di Siena.

NOTE

Ammoniti: 21' Buschiazzo (MA); 27' Lancini (FA); 63' Piccinni (FA); 79' Mattera (MA). Angoli: 3-4 Recupero: 2' p.t.; 4' s.t.

