Calcio Eccellenza, il Real Senise ad Avigliano contro la Soccer Lagonegro

SENISE – Ultima gara di campionato domani pomeriggio per il Real Senise che sul campo di Avigliano, decisione alquanto discutibile, dovrà vedersela con la Soccer Lagonegro. Una gara da affrontare con la massima concentrazione per cercare di chiudere la stagione con un’altra vittoria di rilievo. Non sarà facile però, visto che i lagonegresi sono alla ricerca della vittoria per non perdere la seconda posizione in classifica in ottica play off. Infatti, mantenendo la seconda posizione andrebbe a giocare soltanto la finale sul proprio terreno di gioco. Il Senise invece, sfumato il sogno play off, vuol mantenere ben saldo il quinto posto. Insomma tutti ingredienti che fanno di questa sfida un confronto tutt’altro che disinteressato. Nelle fila del Senise non saranno disponibili l’attaccante Didì ed il difensore De Salve. A dirigere il match sarà il signor Antonio Caino, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Picerno e Francesco Giannelli. Fischio di inizio fissato per le ore 16:30.

Claudio Sole

