Calcio D: Il Potenza batte il Taranto. Lucani in Serie C dopo otto anni

Creato Domenica, 29 Aprile 2018 22:43 Visite: 120

Con una giornata d'anticipo rispetto alla fine del campionato, il Potenza ha conquistato la promozione in Serie C. Battendo il Taranto Calcio per 3-1 , con le reti di Russo al 12', Guaita al 20' e Franca al 45', è quello unico del tarantino, Diakite all'88', i rossoblù Lucani tornano tra i professionisti dopo otto anni di assenza. Era il marzo 2010 quando il Potenza Calcio fu escluso dalla lega professionistica, dal girone B, per calcioscommesse quando aveva racimolato appena 25 punti ed era fanalino di coda in classifica. Ha guidato la classifica per quasi tutto il campionato. Con 25 partite vinte, solo 3 perse, 80 reti fatte e appena 27 subite, il lucani hanno tagliato il traguardo della C. La squadra di mister Ragno si pregia di aver tra i massimi realizzatori il brasiliano Carlo França finora autore di ben 25 reti tra le quali quella odierna che ha certificato il ritorno tra i professionisti della squadra del Presidente Caiata. In città è festa grande, in Piazza Prefettura in serata un mare di gente con bandiere e sciarpe a festeggiare la squadra rossoblu.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo