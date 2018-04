Calcio Eccellenza, il Real Senise incassa la cinquina. La Soccer Lagonegro festeggia

Creato Lunedì, 30 Aprile 2018 14:35 Visite: 62

Il campionato di Eccellenza lucana chiude i battenti, in attesa dell’inizio dei play off. Ieri nell’ultima giornata con il rotondo risultato di 5-0 la Soccer Lagonegro festeggia il secondo posto in campionato alle spalle della capolista Rotonda. Reti che hanno portato la firma di: Lancellotti e la quaterna di Scavone, per lui 38 reti in campionato, record in Eccellenza lucana, che si va ad aggiungere a quello della squadra con le 104 reti realizzate. Per il Real Senise invece, una sconfitta che non scalfisce affatto il buon campionato fatto, dove ricordiamolo sono state battute in casa sia la capolista Rotonda, che la Soccer Lagonegro. Un quinto posto conquistato grazie ad un girone di ritorno sopra le righe, che non ha permesso a Gioia e compagni di disputare i play off, per la regola che prevede il distacco a non più di nove punti dalla seconda classificata.

Claudio Sole

