Calcio Eccellenza: I lupi del Pollino del Rotonda promossi in Serie D

Creato Lunedì, 30 Aprile 2018

Grande festa per i lupi del Pollino, che dopo ben ventuno anni ritornano in un torneo interregionale. Per il campionato prossimo 2018/2019 accanto ai Sinnici del Francavilla sul Sinni e il Picerno ci sarà anche il Rotonda del Presidente Mario Rivello. L’allenatore Carmine Pugliese ha realizzato i sogni, le speranze e le attese di una comunità calcistica che negli ultimi anni è cresciuta dal punto di vista calcistico. Il suggello definitivo domenica al “Gianni Di Sanzo” con un roboante risultato tennistico di 6-0 sul Latronico destinato ai play out. Frittitta e Fabio autori di una doppietta e Senè e Gentile hanno firmato le reti per i padroni di casa. Con 81 punti in classifica, di cui ben 43 ottenuti tra le mure amiche e 38 fuori casa con una media inglese da paura, il Rotonda non ha dato tregua alle dirette inseguitrici come la Soccer Lagonegro, il Grumentum Val D’agri e allo stesso Melfi, squadra, quest’ultima, che fino qualche anno fa viveva tra i lidi del calcio professionistico. 26 le vittorie, 3 pareggi e appena 3 sconfitte, per il Rotonda Calcio è stata una marcia trionfale insaporita da ben 84 reti, di cui 48 realizzate in casa e 36 fuori casa. Solo 10 reti subite in casa e 12 fuori casa.Una squadra che ha partecipato all’unisono al trionfante risultato. I capicannonieri della Squadra Senè con ben 29 reti segnate e terzo nella speciale classifica capocannoniere del campionato. A seguire Santamaria 10, Frittiti7,Fabio 6,Ciranna 5, Alasanni 4, Scaglione e Gentile a quota 3,De Simone 2, Pirotto, Saccà,Stillitano e Lombardi con una sola realizzazione. Dati che hanno portato la dirigenza a confermare anche per il prossimo campionato squadra e allenatore. Ma la notizia importante esce dalla bocca del Presidente onorario Franco Bruno “Nel giro di tre anni- ha precisato- puntiamo a costruire una squadra che possa lottare per la Lega Pro e lo faremo insieme a mister Pugliese”. Ora il primo passo importante probabilmente adeguare il campo agli standard della categoria superiore.

Oreste Roberto Lanza

