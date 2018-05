Serie C, un altro terremoto: -10 punti al Matera

Creato Mercoledì, 02 Maggio 2018 16:07 Visite: 66

Terremoto in Serie C. "Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C. Il TFN ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera (Girone C di Serie C), 6 punti di penalizzazione al Siracusa (Girone C di Lega Pro) e all’Akragas (Girone C di Lega Pro) e 2 punti di penalizzazione a Mestre (Girone B di Serie C), Piacenza (Girone A di Lega Pro) e Gavorrano (Girone A di Lega Pro). Sono stati invece prosciolti da ogni addebito il Santarcangelo (Girone B di Lega Pro) e il Pro Piacenza (Girone A di Lega Pro)", si legge nel comunicato della Federcalcio. Cambiano, dunque, le classifiche del campionato. Il Matera adesso si ritrova al quartultimo posto.

GIRONE A - Livorno 67 punti; Siena 64; Pisa 61; Monza, Viterbese, Carrarese 55; Alessandria 53; Piacenza 49; Pistoiese, Pontedera 46; Giana Erminio 45; Lucchese 44; Olbia 43; Arzachena, Pro Piacenza 38; Arezzo 34; Cuneo 32; Gavorrano 31; Prato 26.

GIRONE B - Padova 60 punti; Sudtirol, Sambenedettese, Reggiana 52; Feralpisalo' 49; Bassano 48; Renate 47; Albinoleffe 46; Pordenone 45; Mestre 44; Triestina, Ravenna 42; Fermana 38; Santarcangelo, Gubbio 36; Fano 35; Teramo 34; Vicenza 31.

GIRONE C - Lecce 74 punti; Trapani 68; Catania 67; Juve Stabia 54; Cosenza 51; Monopoli, Rende 50; Casertana 47; Sicula Leonzio 46; Francavilla 45; Bisceglie 42; Catanzaro 41; Reggina 40; Siracusa 38; Fidelis Andria 37; Matera 36; Paganese 32; Racing Fondi 30; Akragas 0.

Fonte: Corriere dello Sport

