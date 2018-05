Calcio Eccellenza, il Melfi si aggiudica la semifinale play off. Battuto il Grumentum

Creato Mercoledì, 02 Maggio 2018 21:28 Visite: 165

La semifinale play off del campionato lucano di Eccellenza se l’aggiudica il Melfi Calcio battendo, sul campo di Viggiano, il Grumentum Val d'Agri per 2-3. Una semifinale giocata all’ultimo respiro tra due squadre complete in ogni reparto che hanno saputo ben gestire le quote alte della classifica del campionato di Eccellenza. Poi la sfortuna, qualche infortunio di troppo alla fine il Grumentum Val d’Agri ha registrato il terzo posto e il Melfi, partito con la convinzione di una della vittoria del campionato si è dovuto accontentare del quarto posto. Nella sfida di oggi va subito in vantaggio il Melfi, al 5’ su rigore con il centravanti Giovanni Bongermino. Al 18’ replica ancora il Melfi che raddoppia con Gianluca Saurino. Poi in pochi attimi con alcune ripartenze ben congeniate, il Grumentum Val d’Agri, sorprende la difesa melfitana con Jacopo Pistone che al 35’ permette alla propria squadra di rientrare in gioco sull'1-2. Il Melfi non ci sta è continua a macinare gioco soprattutto sugli esterni di centrocampo creando non pochi problemi alla retroguardia del Grumentum. È il 45’ quando ancora Giovanni Bongermino segna la terza rete per il Melfi annotando nel proprio almanacco la sua 26esima marcatura in questo campionato edizione 2017/2018. La seconda frazione di gioco fa registrare poche azioni di rilievo. Tra queste quella più significativa, la rete del grumentino Sandrino Serritella che al 59’ accorcia le distanze portando sul 2-3 la propria squadra. Finisce con la vittoria del Melfi che accede così alla finale che si giocherà domenica prossima a Lauria con la Soccer Lagonegro. Per i federiciani un solo risultato a disposizione, la vittoria. Permetterà ad una delle due di accedere agli spareggi nazionali per cercare di andare in serie D (chi vince sfiderà la vincente della sfida pugliese tra Casarano-Omnia Bitonto).

Oreste Roberto Lanza

