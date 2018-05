Calcio a5, il Futsal Senise si laurea campione regionale

Creato Giovedì, 03 Maggio 2018 16:26 Visite: 38

Grazie alla vittoria ottenuta nella finale regionale giovanissimi di calcio A5 sul campo di Grassano contro il Pescopagano con il risultato di 8-4, i sinnici accedono alle finali nazionali del settore giovanissimi. Grazie alle cinque reti di Taccogna e alla tripletta di Iorio, i ragazzi di mister Franco Vozzi festeggiano l’importante vittoria. Adesso il team senisese è stato inserito nel girone numero sette insieme al Calcio A5 Giovinazzo e Arci Uisp Scampia. Prima giornata il prossimo 6 maggio al “Palapansini” di Giovinazzo dove si giocherà Giovinazzo - Arci Uisp Scampia alle ore 16:00. La vincente dovrà vedersela con il Futsal Senise. «Sono felice per quello che i ragazzi sono riusciti a fare – dice il presidente Giuseppe Cappuccio - un traguardo storico che ci inorgoglisce. Un bravo a tutti a partire dal nostro mister Franco Vozzi, ai ragazzi alle loro mamme e papà che per tutto l'anno hanno accompagnato i ragazzi negli allenamenti e alle partite. Siamo felici. Restiamo con i piedi per terra. Penso che bisogna partire da questo risultato come punto di partenza e no di arrivo. Sono fiero di questi ragazzi. Un bravo anche alle società del Gorgoglione che abbiamo affrontato per ben tre volte in questa stagione e a quella del Pescopagano che abbiamo affrontato in finale. Adesso – conclude Cappuccio - tutto ciò che arriva sarà accettato».

Claudio Sole

