Da Gerusalemme partito il 101^ Giro d’Italia. Maglia rosa Dumoulin

Partito il Giro D’Italia numero 101. Da Gerusalemme, alle 13,50 ha preso il via la prima tappa con il cronometro di ben 9,7 chilometri. Per la prima volta nella storia del ciclismo un grande giro parte al di fuori dei confini europei. Un giro d’Italia in onore del grande Gino Bartali, vincitore di tre appuntamenti rosa, nel 1936, 1937 e nel 1946, che a metà anni 40 con la sua bicicletta salvava migliaia di ebrei dalla deportazione nazista. Nascosti nel tubolare della propria bici c’erano documenti che avrebbero salvato migliaia di ebrei da una deportazione nazista che in pratica avrebbe significato la morte.Cosi la storia. Cronometro individuale cittadina con percorso di diversa ampiezza lungo un tracciato molto ondulato con continui cambi di direzione e di pendenza. Primo rilevamento intermedio al km 5.1. Al km 7.3 di un breve tunnel ben illuminato. Ultimi 3 km ondulati sempre su vie cittadine. Finale dapprima in discesa con una curva ai 750 m dall’arrivo e ultimi 300m in marcata salita con punte del 9% negli ultimi 100 m. Rettilineo di arrivo in asfalto di larghezza 6.5 m. Maglia rosa Tom Dumoulin della Team Sunweb che all’arrivo fa registrare il miglior tempo 12’,02’’ scavalcando Rohan Dennis che fino a quel momento aveva mantenuto la testa della classifica con il miglior piazzamento a 12’,04’’. TerzoVictor Campenaertscon un ritardo dalla maglia rosa di appena 4 centesimi. Ottima la prestazione degli italiani. Di rilievo quella del lucano Domenico Pozzovivo, Bahrain –Merida, che con il suo 12’,30’’, all’intertempo 6,24 con 2 secondi in meno di Rohan Dennis, si piazza al decimo posto, primo degli italiani. Dietro il Lucano soltanto l’altro italiano Valerio Conti con 12’,31’’. “Sono partito molto veloce – sono state le prime battute del lucano Domenico Pozzovivo all’arrivo - poi le difficolta del tracciato si sono fatte sentire. In ogni caso questa prima tappa è stata programmata per verificare da subito lo stato fisico di ognuno di noi. Posso dire di sentirmi bene per far bene”. Domani seconda tappa. Da Haifa aTel- Aviv di 167 chilometri.Tappa praticamente pianeggiante, con la presenza di un singolo GPM a metà percorso di breve lunghezza, ma con pendenze oltre il 10% a ZikronYa’aqov. Da segnalare la presenza dei consueti ostacoli urbani al traffico come rotatorie, spartitraffico e talvolta dossi rallentatori. Rettilineo finale di 600m su asfalto largo 8m.Arrivo per velocisti.

Oreste Roberto Lanza

