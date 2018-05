Calcio Eccellenza. Domani la finale play off tra Lagonegro e Melfi si gioca ad Avigliano

Creato Sabato, 05 Maggio 2018 17:41 Visite: 26

E’ stato scelto il rettangolo di gioco di Avigliano per la finale dei play off di Eccellenza lucana tra la Soccer Lagonegro e il Melfi. Il comunale aviglianese ospiterà quindi la sfida che doveva giocarsi inizialmente a Lauria, terreno di gioco casalingo dei lagonegresi, ma soltanto due giorni fa i Carabinieri della locale stazione hanno chiesto la sospensione dell’attività agonistica all’interno dell’impianto sportivo “R. Mignone” per inconvenienti igienico-sanitari, impiantistici e di sicurezza. In virtù anche del massiccio arrivo di tifosi federiciani al seguito della squadra. Intanto domani, polemiche a parte, si scende in campo per questa entusiasmante finale che vedrà le due compagini sfidarsi senza risparmiarsi. Gara che serve per accedere agli spareggi nazionali per cercare di andare in serie D (chi vince sfiderà la vincente della sfida pugliese tra Casarano-Omnia Bitonto). Arbitro della gara sarà il signor Josef Romanelli della sezione di Venosa, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Capiello e Pasquale Martinelli della sezione di Matera. Fischio di inizio alle 16:30.

Claudio Sole

