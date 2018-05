Giro d’Italia, Viviani vince in volata. Maglia rosa Rohan Dennis. Pozzovivo tiene bene

Creato Sabato, 05 Maggio 2018 21:45 Visite: 79

La Seconda Tappa del 101^ giro d’Italia, Haifa- Tel Aviv di 167 chilometri, è dell’Italiano Elia Viviani della Quick Step. Maglia Rosa a Rohan Dennis che sul traguardo intermedio di Cesarea guadagna secondi preziosi su Tom Domouline e indossa la maglia color rosa del giro. Con un tempo di 3 ore 51’ e 20’’, Elia Viviani porta a casa una vittoria importante indossando la maglia ciclamino con i 50 punti guadagnati in classifica. Un corridore promettente. Con 57 vittorie in carriera e 4 partecipazioni al giro d’Italia, Elia Viviani è l’italiano, insieme al Lucano Domenico Pozzovivo e al Sardo Fabio Aru, potenzialmente nella condizione di lasciare un segno importante a questa edizione 2018 del Giro d’Italia. Una tappa senza grosse difficolta che si è conclusa sul lungomare di Tel Aviv e che ha visto fin dall’inizio la fuga di GuillaumeBoivin, della Israel Cycling Academy, professionista dal 2010, con appena 9 vittorie in carriera e prima partecipazione al Giro D’Italia, conclusasi ad appena 20 chilometri della fine dove il gruppo compatto ha serrato le file mettendo in rampa di lancio i velocisti più accreditati per la volata finale. A 9 chilometri dalla fine nella scia anche il Lucano Pozzovivo che a causa di una curva molto stretta perdeva le prime posizioni e finendo con tagliare la 34 esima posizione. Un giro che si è svolta con una velocita molto alta girando in media sulle 50 chilometri orari e con una media di 85 pedalate al minuto per ogni singolo corridore. All’arrivo dietro Elia Viviani, di pochi centesimi Jakub Mareczko, della Wilier Triestina, professionista dal 2015 e 48 vittorie in carriera, terzo Sam Bennet, della Bora- Hansgrohe, primo giro d’Italia per lui. Quarto posto per l’altro italiano Niccolò Bonifazio. Quinto Modolo Sacha. Domani terzae ultima in terra israelita di ben 229 chilometri da Be’Er Sheva a Eilat interamente nel deserto del Negev. Strada ampia e ben pavimentata attraversando lunghe distese di pietre con alcune asperità altimetriche in particolare nell’attraversamento del Ramon Crater dove in uscita da esso in località Faran River è posto un GPM. Ultimi 6 km caratterizzati dal passaggio attraverso la strettoia di un check-point seguita da una sequenza di rotatorie. A 1.6 km dall’arrivo inversione di marcia attorno a rotatoria per poi percorrere l’ultimo km con l’ultima curva a 350m dall’arrivo. Partenza della tappa alle 12,30.

Oreste Roberto Lanza

