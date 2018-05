Volley, oggi la PM Volley Potenza sarà impegnata a Trani

Creato Domenica, 06 Maggio 2018 10:10 Visite: 27

Il finale di stagione è già scritto per il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani visto anche il risultato che vedeva impegnata la contendente alla decima piazza, Appia Project, giocare mercoledì scorso e quindi con la sconfitta casalinga contro Amatori Bari rimane undicesima senza creare nessuna pressione nelle giovanissime potentine. Alessia Mitidieri e compagne raggiungeranno dunque Trani con la mente libera senza dover pensare ai risultati di altri campi con la decima posizione acquisita e la sicurezza quindi di incontrare l'undicesima classificata del girone B. Discorso ancora aperto nel girone B con tre squadre in lotta per le posizioni che vanno dalla decima alla dodicesima, si tratta di Taviano, Bitonto e Lecce. Tornando al volley giocato, la formazione di coach Pamela Petrone e Marco Orlando è reduce da una bella partita contro Pallavolo Trepuzzi, nonostante la sconfitta per 0-3, in cui le potentine hanno dimostrato a tratti di tener testa ad una formazione con maggiore esperienza pagando però lo scotto per alcuni errori in fase di copertura e ricezione. L'avversario di questo turno è un'altra "big", infatti Adriatica Volley Trani è la seconda forza del girone con 60 punti, un punto avanti a Primadonna Bari ed uno dietro alla capolista Bisceglie, in piena lotta per conquistare il primato e giocarsi i playoff promozione da prima in classifica. La gara prenderà il via domenica 6 maggio alle ore 18:30 presso Tensostatico "Ferrante" di Trani sotto la direzione di gara dei signori Francia e Panzarino. Alla stessa ora scenderanno in campo le squadre del girone B per conoscere le prossime avversarie delle potentine ai playout in programma ei weekend del 12/13 maggio (andata), 19/20 maggio (ritorno) ed eventuale bella 26/27 maggio.

