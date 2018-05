Calcio Eccellenza, il Lagonegro festeggia. Battuto il Melfi nella finale play off

Creato Domenica, 06 Maggio 2018 21:51 Visite: 20

Grazie alla rete del bomber Lancellotti dopo soli due minuti di gioco, la Soccer Lagonegro fa sua la finale play off del campionato di Eccellenza Lucana. La gara giocata questo pomeriggio al “R. Mignone” di Avigliano, dopo una settimana densa di polemiche sull’assegnazione del terreno di gioco. Davanti ad una buona cornice di pubblico le due squadre si sono sfidate senza risparmiarsi. Ma ad avere la meglio sono stati gli undici di mister Camelia che adesso dovranno sfidare nella fase nazionale l'Omnia Bitonto nella doppia semifinale, con l’andata in programma il 20 maggio a Bitonto ed il ritorno il 27 maggio. Per i rossoneri è la seconda finale di fila nelle fasi nazionali, dopo quella della passata stagione disputata contro il San Giorgio a Cremano che ebbe la meglio nel doppio confronto. Sulla propria pagina Facebook la società della Soccer Lagonegro scrive: «Nonostante tutti i problemi e le difficoltà sorte alla vigilia del match, i nostri ragazzi sfoderano una prestazione tutta cuore e carattere e hanno la meglio sul Melfi, come già successo nella finale di Coppa Italia».

