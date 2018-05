Calcio D: il Francavilla sconfitto, ma ormai la salvezza è in tasca

Creato Domenica, 06 Maggio 2018 23:27 Visite: 30

FRANCAVILLA IN SINNI – Il Francavilla si congeda dal proprio pubblico (con una sconfitta, ma con la salvezza in tasca conquistata tre settimane fa), a scapito della Sarnese, che vincendo in riva al Sinni, conquista la salvezza matematica. Al 14’ De Marco calcia a rete e colpisce il palo. Ed al 20’ i sinnici passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa del difensore Scoppetta, che è abile da calcio d’angolo a colpire di testa ed insaccare la palla in fondo al sacco per il vantaggio del Francavilla. Qualche minuto dopo invece, al 24’ viene annullato il gol del pareggio ai campani per un fallo di mani di Manfrellotti, che nell’occasione viene anche ammonito. Al 33’ ci prova il bomber Volpicelli ad impensierire l’estremo difensore campano Russo, ma la palla esce di poco al lato. Al 36’ la Sarnese si rende pericolosa con un colpo di testa di Ansalone, ma il tiro è centrale ed è bloccato da Alvigini. Nella ripresa, al 1’ Volpicelli va vicino al raddoppio che sfiora per poco. Al 7’ invece i campani sbagliano un calcio di rigore con Manfrellotti. La ripresa è più scoppiettante. I campani vanno alla ricerca disperata del gol del pareggio che riescono a raggiungerlo al 14’con il neo entrato Cacciottolo, che dunque pareggia i conti. Il Francavilla non ci sta e al 19’ ritorna in vantaggio, grazie al bomber Volpicelli, che sigla così, la sua ventinovesima rete, che gli permette non solo di consolidare la classifica marcatori, ma di vincerla, precedendo di quattro reti il bomber del Potenza França. E’ una gara vibrante, al 22’ arriva il nuovo pareggio della Sarnese con la doppietta di Cacciottolo che dunque ristabilisce la parità. E’ al 40’ arriva il vantaggio dei campani con Arpino di testa, che regala così la salvezza matematica alla sua squadra.

FRANCAVILLA IN SINNI – POLISPORTIVA SARNESE 2-3 FRANCAVILLA IN SINNI: Alvigini, Ragone (8’st Musella), Marziale, De Santis, Scoppetta (16’st Pagano), Digiorgio (5’st Potrone), Volpicelli, Cassata, Del Prete (18’st Ferraiuolo), Marino, De Marco. A Disp. Falcone, Cimino, Masini, Acosta, Morales. All. Lazic. POLISPORTIVA SARNESE: Russo, Rizzo (38’st Tortora), Ansalone (35’st Mariani), Nappo, Arpino, Miccichè, Petricciolo, Langella, Manfrellotti (5’st Cacciottolo), Elefante (42’st Agrillo), Talia (5’st Calemme). A Disp. Di Donato, Sorriso, Sannia, Auriemma. All. Cirillo. ARBITRO: Boscarino di Siracusa.

RETI: 20’pt Scoppetta, 14’st Cacciottolo, 19’st Volpicelli, 22’st Cacciottolo, 40’st Arpino.

NOTE: Spettatori 300 circa, con una cinquantina di tifosi ospiti. Al 7’st Elefante sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Manfrellotti, Ragone, Calemme. Rec.: 1’pt; 4’st. Rocco Sole

Commenta l'articolo