Calcio a5, la Fc Senise ospita il Giovinazzo nella fase eliminatoria nazionale

Scenderà in campo domenica pomeriggio l’Fc Senise che è pronta ad ospitare nella seconda giornata delle fasi eliminatorie nazionali di calcio A5 categoria giovanissimi, la formazione pugliese del Giovinazzo calcio. La scorsa domenica si è disputata la prima gara. Si sono affrontati i pugliesi del Giovinazzo e la squadra campana dello Scampia. Hanno avuto la meglio i ragazzi di Scampia che si sono imposti in terra di Puglia per sette reti a due. Per il Giovinazzo quindi ultima spiaggia a Senise, dove i bianconeri di mister Vozzi cercheranno di raggiungere un traguardo storico giocandosi poi il tutto per tutto a Scampia. L'appuntamento è per domenica a Senise alle 15.30 al PalaRotalupo, per incitare i propri beniamini alla vittoria finale.

Claudio Sole

