Basket, domani la Pallacanestro Senise si gioca la finale casalinga regionale

Creato Sabato, 12 Maggio 2018 16:23 Visite: 22

Il momento tanto atteso è arrivato: domani 13 maggio ore 18,30 al "PalaRotalupo" di Senise inizia la serie di finale per assegnare il titolo di campione regionale di basket maschile. Appello importante a tutti gli sportivi di Senise, dovete esserci, anche perché potrebbe essere l'ultima partita della stagione in casa, nel bene (cioè vinciamo sia a Senise che a Potenza) o nel male (perdiamo sia domani che che a Potenza). A contendere il titolo e visto la stagione regolare (sia prima fase che girone ad orologio) una degna, anzi degnissima avversaria, il Ciumnera Basket Potenza. Se la Pallacanestro Senise può vantare un percorso quasi immacolato (unica sconfitta proprio contro la Ciumnera, di 1 punto), il Ciumnera di partite ne ha perse solo tre, due con la Pallacanestro Senise ed una contro il Nuovo Basket Potenza. Diciamo la verità, senza mancare di rispetto alle altre squadre, già dalle prime giornate l'epilogo sembrava essere questo. In semifinale qualche problema in più l'ha avuto il Ciumnera. Sono arrivato alla palestra Vito Lepore che l'ultimo quarto era iniziato, ho visto il tabellone ed il vantaggio del Ciumnera sembrava senza storia, circa 12/13 punti. Non avevo previsto l'orgoglio degli universitari (CUS Potenza) che riuscivano a portarsi a due punti, e solo l'imprecisione ai liberi e forse un eccesso di foga non li ha portati alla bella.



Tabellini della partita:

CUS Potenza - Ciumnera Basket Potenza 65-69

CUS Potenza 65

Tobia 6, Malatesta 17, Pernice 13, Carleo 2, Lanotte 4, Picerno 2, Leone 13, Di Tullio 6, Caterino 2- Coach Coluzzi

Ciumnera Basket Potenza 69

Lo Sardo 6, Montemurro 18, Marino 23, Marchese 14, Santamaria 5, Stenta 3. Coach Montemurro



Subito dopo la seconda semifinale, tra Nuovo Basket Potenza e la Pallacanestro Senise, Inizio con l'acceleratore a tavoletta della Pallacanestro Senise, ma il Nuovo Basket reagisce e il quarto finisce con un vantaggio minimo per il Senise (19-16). Nel secondo quarto il Nuovo Basket effettua il sorpasso, anche se il vantaggio non supera mai i due punti, ma nell'ultimo minuto la Pallacanestro Senise segna a ripetizione ed il quarto finisce 38-33. Al ritorno dagli spogliatoi la maggiore esperienza della Pallacanestro Senise si sente, e vincendo i due quarti 24 a12 e 14 - 10 conquista la finale con il punteggio finale di 76 a 55.



Tabellini della partita

Pallacanestro Senise-Nuovo Basket Potenza 76-55

Pallacanestro Senise 79

Vignola 2, Sassano 15, D'Aranno 0, Durante 25, Parziale, Rossi, Paradiso 6, Housni 10, Ambrosecchia 18(. Coach Daraio.

Nuovo Basket Potenza 55

Casaletto 7, Savino 8, Mazzarelli 13, D'Onofrio 4, Califano, Palazzo 9, Manna, Tallarico, Viggiano, Santangelo 14, Lapenna, Tamborrino. Coach Lo Sardo

Parziali: 19-16, 19-17 (38-33), 24-12(62-45), 14-10 (76-55)

Commenta l'articolo