Minivolley. A Francavilla la Ge.Co sport gioca la quarta tappa Fipay

FRANCAVILLA IN SINNI - Domenica 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il palazzetto dello sport “dott. Luigi Console” di Francavilla in Sinni, avrà luogo la quarta tappa ufficiale Fipav di minivolley e palla rilanciata promossa dall’associazione sportiva dilettantistica “Ge.Co” sport capitanata da Concetta Corrado.

“Dopo il tema del fair play e degli aforismi sullo sport e la pallavolo, per far capire ai ragazzi che lo sport è anche riflessione, passione e principio- spiega la presidente- quest’anno abbiamo pensato di voler far riflettere sull’interiorizzazione e quindi, la personale visione che i ragazzi fanno della propria esperienza sportiva. E cosi, simpaticamente, saranno esposti disegni, slogan, poesie che esprimeranno la riflessione dal titolo “La mia pallavolo, la pallavolo di tutti”.

Alla manifestazione- continua- parteciperanno circa 250 piccoli atleti, provenienti anche da altre associazioni come il Rotonda volley, Lauria, Villa d’Agri, Lagonegro, Pisticci, Marconia, Sapri, Policoro con le quali si è creato un rapporto di stima e collaborazione anche nei campionati dove ci ritroviamo sul campo da avversari, che si confronteranno al fine di imparare a conoscere e controllare le nuove emozioni che vivranno nella competizione, nonché socializzare con l’avversario senza porre enfasi sulla vittoria o sulla sconfitta. Il nostro obiettivo, infatti, è far crescere nei giovani la passione della pallavolo e dello sport con uno stile di vita sano e carico di valori”.

Quest’anno la “Ge.Co” sport conta un centinaio d’iscritti Fipav per le categorie di minivolley e palla rilanciata ed ha partecipato ai campionati di categoria, under 16 femminile, under 14 femminile, under 13 maschile 3x3 con due squadre e ancora al campionato femminile di prima divisione.

“Tra i soddisfacenti risultati ottenuti soprattutto nei campionati under – conclude Concetta Corrado- abbiamo partecipato anche agli allenamenti per le qualificazioni regionali e, come l’anno scorso per la sezione maschile, nella rosa dei migliori atleti a livello regionale si riconferma un’atleta, questa volta della femminile, della nostra associazione per il progetto “ Regional day: un'opportunità per i giovani talenti femminili di Basilicata”, partecipando ad allenamenti con tecnici azzurri della nazionale come Mario Barbiero al fine di partecipare al trofeo delle regioni”.



Egidia Bevilacqua



