Calcio a5, Giovanissimi. Un Senise battagliero si arrende al Giovinazzo

Creato Domenica, 13 Maggio 2018 21:36 Visite: 0

SENISE - Al “PalaRotalupo” di Senise è andata in scena la seconda gara del girone otto delle fasi Nazionali della categoria giovanissimi. I bianconeri sinnici guidati da mister Franco Vozzi sono stati battuti per nove reti a sei dai pari età del Giovinazzo calcio A5 Bari. Una gara bella con una cornice di pubblico delle grandi occasioni che hanno incitato per tutto l'incontro i ragazzi di Senise dagli spalti del palazzetto sinnico. Primo tempo dai due volti con i pugliesi subito in vantaggio e che nel giro di dieci minuti si portano sul tre a zero. Poi sale in cattedra Iorio del Senise che con tre gol di ottima fattura riapre i giochi e ristabilisce la parità. La gara adesso diventa bella. Nei minuti finali della prima frazione di gioco i ragazzi di mister Vozzi si potrebbero portare in vantaggio, ma il bravo portiere nega il gol in ben due occasioni. Gol mangiato gol subito, ed il Giovinazzo prima va sul 4 a 3 e poi sul 5 a 3. Nella ripresa ritmo meno intenso e nei primi minuti il Giovinazzo è bravo ad allungare per ben due volte. Sul sette a tre. Ma il Senise non ci sta, con orgoglio prima Iorio e poi con Taccogna riducono la distanza portandosi sul sette a cinque. La stanchezza ed il caldo del palazzetto si fa sentire e nel finale ancora Giovinazzo in gol e Senise che risponde colpo sul colpo. Per i leoni del Sinni non c'è più tempo per riportare il risultato sui binari giusti. Merito ai ragazzi di Giovinazzo che chiudono la gara sul nove a sei dopo una partita bella ed emozionante. A fine gara la società tutta della Fc Senise ringrazia i tanti tifosi che hanno sostenuto la compagine guidata da Mister Vozzi e si prepara alla trasferta di Scampia dove dovrà giocarsi il tutto per tutto con la consapevolezza di aver fatto bene nel corso di questa stagione.

Commenta l'articolo