Basket, la Pallacanestro Senise fa sua la gara uno contro il Potenza

SENISE – La pallacanestro Senise, (che schiera il fuoriclasse Grappasonni ex Bawer Matera), fa sua la gara 1 della finale playoff, del campionato di promozione lucana (massimo campionato regionale). Primo quarto a favore del Senise che chiude il parziale sul +7. Nella seconda frazione di gioco i sinnici difendono poco e il Ciumnera Potenza, risale, ma sono ugualmente i senisesi ad andare in vantaggio al riposo lungo sul +3. Il terzo quarto, comincia con i padroni di casa più attenti in fase difensiva che riescono a raggiungere il massimo vantaggio di +12 da inizio gara, con Vignola autore di tre bombe dalla distanza, che hanno permesso a Durante e compagni di aumentare il vantaggio. Nel terzo periodo la musica non cambia Senise in avanti sino a +20 (62-42), ma il Potenza con un grande Marino (36 punti per lui) che riesce a ridurre il gap. L’ultimo quarto vede sempre in avanti i padroni di casa, che dunque si aggiudicano il primo match. La gara 2 andrà in scena sabato pomeriggio alle 18, al palazzetto Vito Lepore di Potenza.

PALLACANESTRO SENISE – CIUMNERA BASKET POTENZA 73-61

PALLACANESTRO SENISE: Vignola 14, Sassano 10, Ambrosecchia 15, D’Aranno, Durante 8, Faillace, Parziale, Paradiso 6, Grappasonni 10, Housni 10. All.: Daraio.

CIUMNERA BASKET POTENZA: Visceglia 3, Lo Sardo, Stenta 10, Marino 36, Marchese 8, Santamaria 1, Montemurro 3. All. Montemurro M.

ARBITRI: Di Monte di Bernalda e Grieco di Matera. PARZIALI: 18-11, 31-28, 54-42.

NOTE: Uscito per 5 falli; Visceglia.

Rocco Sole

