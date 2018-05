Calcio a5, la Fc Senise si prepara alla trasferta di Scampia

Creato Sabato, 19 Maggio 2018 16:38 Visite: 57

Terza gara del girone otto delle fasi Nazionali della categoria giovanissimi in programma domani pomeriggio per la Fc Senise che farà visita alla formazione campana dell’Arci Uisp Scampia. Dopo la sconfitta casalinga contro il Giovinazzo, per il Senise adesso non bisogna fallire l’appuntamento. Un match dove i ragazzi mister Vozzi dovranno assolutamente vincere con almeno quattro reti di scarto per continuare l’avventura, con il passaggio ai quarti, per lo Scampia invece, può bastare anche un pareggio. «Sono stato contattato dal presidente dello Scampia – dice il presidente dei sinnici Giuseppe Cappuccio – per ricevere l’invito con tutta la squadra e la dirigenza a pranzare con loro. Un gesto che apprezziamo molto, visto che si parla di Scampia solo per i tristi fatti di camorra. Bisogna tenere alta la concentrazione in vista di questo match, con la consapevolezza – conclude Cappuccio - di trovare di fronte una squadra di tutto rispetto, dove non bisogna commettere nessun errore per cercare di regalarci il passaggio del turno».

Claudio Sole

