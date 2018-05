Basket, la Pallacanestro Senise batte il Potenza ed è campione regionale

Creato Lunedì, 21 Maggio 2018 23:09 Visite: 57

Nuova vittoria, decisiva vittoria per la Pallacanestro Senise, che battendo in gara 2 della finale playoff il Ciumnera Basket Potenza, ha reso inutile la bella prevista per domenica 27. La squadra del presidente Totaro dopo tre quarti molto equilibrati, con un sontuoso ultimo quarto ha fatto sua la sfida, e nonostante una partita da campione di Stefano Marino, immarcabile, la Ciumnera Potenza ha dovuto abdicare, e lasciare il titolo di campione regionale lucano conquistato 12 mesi fa, alla Pallacanestro Senise. Bella la prova di tutti i ragazzi di coach Daraio, con una distribuzione dei punti quasi scientifica.

Primo quarto in perfetta parità (quintetto iniziale Durante, Ambrosecchia, D'Aranno, Housni, Paradiso), finito 20 a 20, secondo e terzo quarto sempre combattutissimi, il secondo ha visto prevalere il Ciumnera di quattro (22-18 per un 42-38), il terzo grazie ad una buona accellerata il Senise 23-18 (60-61). L'ultimo e decisivo quarto vedeva subito una nuova accellerata del Senise, e forse anche per la stanchezza di questa lunga stagione, il distacco aumentava fino al 93-82 finale.

Una bella gara, una bella sfida, finita con tanti abbracci tra le due formazioni che hanno dominato la stagione. Poco, pochissimo pubblico, e la cosa fa' tanto tristezza. Per la federazione era presente il consigliere Aldo Notarfrancesco. Forse va fatto qualcosa di più per rendere questo sport più mediatico, e che faccia tornare la voglia di seguire sul campo le sfide. Quando ero ragazzo le partite, dalle giovanili alle serie superiori erano seguite, e non solo dai genitori. Pensiamo al presente, non solo al passato altrimenti non ci sarà futuro.



Tabellini:

Ciumnera Potenza - Pallaccanestro Senise 93 - 82

Ciumnera Potenza 82 - Visceglia 0, Losardo 19. Stenta 2, Marino 31, Santamaria 8, Marchese 16, Montemummo 4, Guglielmi 3. Coach Montemurro.

Pall. Senise 93 - Vignola 8, Ambrosecchia 13, Daranno 0, Durante 20, Faillace 2, Rossi, Paradiso 17, Grapasonni 16, Housni 17. Coach Daraio.

Parziali: 20-20, 22-18 (42-38), 18-23 (60-61), 22-32 (82-93)



Serie finale Playoff

Pallacanestro Senise - Ciumnera Potenza 2-0 (73-61) (93-82)

Peppino Vignola

