Fidal Mountain Running Grand Prix Sud 2018. Al via la XV edizione del trofeo CorrerePollino

Creato Martedì, 29 Maggio 2018 21:36 Visite: 49

CHIAROMONTE - Sport, turismo e natura ancora una volta protagonisti a Chiaromonte. Sabato 2 giugno, a partire dalle ore 17.00 prenderà il via la XVª edizione del trofeo “CorrerePollino” valido per il “Fidal Mountain Running Grand Prix Sud 2018”.

A promuoverlo, come di consueto, l’associazione sportiva dilettantistica “CorrerePollino” guidata da Antonio Figundio che stavolta punta tutto sulla pluricampionessa Lidia Mongelli e su Egidio Lo Vaglio.

Ai nastri di partenza, 150 atleti professionisti ed amatori, i quali anche quest’anno si daranno battaglia lungo un percorso di salite e discese di ben 11 chilometri tra strada asfaltata, sterrato e sentieri immersi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Per i più piccoli invece, sono previste gare promozionali su strada per categorie esordienti, ragazzi e cadetti di 3km e per allievi di 5km.

“Il trofeo- spiega il presidente Figundio- è tappa “CorriBasilicata” e campionato regionale di società corsa in montagna 2° prova valevole come gara per selezionare la rappresentativa regionale al prossimo trofeo delle regioni UISP 2018 al Trail del Falterona, nonché valevole come gara indicativa per selezionare la rappresentativa interregionale al campionato per regioni cadetti di Corsa in Montagna che si terrà il 16 giugno prossimo. Seguendo l’esempio del “Trofeo dei Briganti” e dei “Pini Loricati” - ha concluso - la gara di sabato ha preso la strada della Corsa in Montagna per far vivere ai podisti concorrenti qualcosa di diverso e di particolare.

Egidia Bevilacqua

Commenta l'articolo