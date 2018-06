Calcio D: Francavilla, Lazic riconfermato se si decide di andare avanti

Creato Sabato, 02 Giugno 2018 19:14 Visite: 44

FRANCAVILLA – C’è una certezza, l’allenatore del Francavilla, sarà ancora l’esperto tecnico serbo Ranko Lazic, a patto però che la società decida di andare avanti. A dichiararlo è stato il «patron» del Francavilla Antonio Cupparo, che poi ha aggiunto: «Siamo ancora in pausa di riflessione, perché è vero che il campionato è terminato ormai da qualche settimana, ma dobbiamo come prima cosa, capire il da farsi ed in che termini». Ma possiamo dire che almeno la guida tecnica sarà nuovamente affidata al tecnico Lazic? «Se decideremo di andare avanti, si, -ha affermato- lui sarà il nostro punto fermo». Quando potremo sapere qualcosa di più? «Credo che ancora qualche settimana, passerà, perché pur volendo muoverci adesso –ha spiegato il patron del Francavilla- per la prossima stagione, non potremmo mettere sotto contratto nessun giocatore in quanto il tesseramento potrebbe essere regolarizzato il primo luglio, perché contattare giocatori che ti direbbero si, sulla parola e poi si accaserebbero altrove, sarebbe solo lavoro perso. Ma ripeto, vediamo prima cosa decideremo –ha proseguito Cupparo- per il futuro, dopodiché cominceremo a programmare la prossima stagione, sotto l’aspetto dei calciatori. Dico solo di pazientare un altro poco –ha concluso il presidente-, e poi cominceremo a riunirci per capire cosa fare». Il Francavilla, ricordiamo è reduce da una stagione tribolata, che ha visto Di Giorgio e compagni, raggiungere la salvezza matematica, solamente con due giornate di anticipo, dopo che la società aveva programmato una stagione ben diversa, puntando ad un torneo di vertice. E dunque da questo risultato, la società sinnica, capeggiata dalla famiglia Cupparo, ha un attimino preso tempo, per riflettere di più sul futuro della gloriosa squadra rossoblù. Tra una quindicina di giorni al massimo, conosceremo il destino del Francavilla.

Rocco Sole

