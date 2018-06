CorrerePollino. Lo vaglio per il maschile e Mongelli per il femminile salgono sul podio

Creato Sabato, 02 Giugno 2018 23:42 Visite: 68

CHIAROMONTE - Una festa della Repubblica all’insegna dello sport, turismo e tradizione. Nel pomeriggio odierno in quel di Chiaromonte ha tenuto banco la XVª edizione del trofeo “CorrerePollino” messo in piedi, come sempre, dall’associazione sportiva dilettantistica “CorrerePollino” guidata da Antonio Figundio che azzecca in pieno tutti i pronostici. A laurearsi campione infatti, di quest’avvincente gara, valida per il “Fidal Mountain Running Grand Prix Sud 2018, è stato proprio Egidio Lo Vaglio. L’atleta episcopiota ha fermato il crono sui 55.26, mentre al secondo posto si piazza Giuseppe Buffone dell’Asd “Dojo Running”con 57.21. Bronzo invece, per Franco Mariano dell’Asd “Nocinncorsa” con un personale di 59.13. Per il quarto anno consecutivo sbanca ancora la campionissima Lidia Mongelli anch’essa del team chiaromontese che sale sul podio femminile con un personale di 1.00.29. Seconda Valentina Maiolino, “Corricastrovillari” che stacca Lidia di soli tredici secondi e terza Angela Azzone Asd “Marathon Massafra” con 1.18.30

Ai nastri di partenza, 137 atleti professionisti ed amatori i quali nonostante la canicola, si sono dati battaglia lungo il tipico percorso di salite e discese di ben 11 chilometri tra strada asfaltata, sterrato e sentieri immersi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. La gara agonistica è stata anticipata da gare promozionali su strada per categorie esordienti, ragazzi e cadetti di 3km e per allievi di 5km.

Il trofeo “Correrepollino” quest’anno è tappa “CorriBasilicata” e campionato regionale di società corsa in montagna 2° prova valevole come gara per selezionare la rappresentativa regionale al prossimo trofeo delle regioni UISP 2018 al Trail del Falterona, nonché valevole come gara indicativa per selezionare la rappresentativa interregionale al campionato per regioni cadetti di Corsa in Montagna. Soddisfatto ed orgoglioso il presidente Figundio sia per la gara che ogni anno diventa sempre più avvincente e ovviamente, sia per il successo ottenuto dagli atleti del suo team.



