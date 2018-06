Mondiali di calcio 2019: il riscatto degli azzurri si colora di rosa

Creato Domenica, 10 Giugno 2018 23:49 Visite: 28

Il riscatto dell’Italia é un successo tutto rosa. La Nazionale di calcio femminile ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali del 2019 con la schiacciante ed entusiasmante vittoria conquistata contro il Portogallo, battuto 3 a 0 dalla passione e determinazione delle nostre atlete. Un evento di cui andare assolutamente fieri e che segna con orgoglio un successo clamoroso nella storia del calcio femminile italiano ma anche dello sport italiano in generale. La Nazionale femminile ha partecipato a sole due edizioni dei Mondiali, l’ultima delle quali nel 1999. Dopo ben vent’anni di assenza della Nazionale femminile dalla quadriennale competizione sportiva, la vittoria ottenuta quest’anno dalle ragazze di Milena Bertolini riporta l’Italia in uno dei più importanti tornei internazionali disputato tra le Nazionali femminili dei Paesi affiliati alla FIFA: il Women's World Cup. Dopo sette partite vinte su sette giocate, la nostra squadra ottiene un risultato storico che riaccende l’entusiasmo dei tifosi, oltre che fondamentale per la crescita del movimento calcistico femminile italiano, ad oggi in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, ma che dimostra di essere cresciuto molto e di meritare tutte le attenzioni che rivendica. "Una soddisfazione enorme, un premio per queste splendide ragazze e tutto il movimento. Iniziamo a scrivere il nostro domani grazie a questo risultato storico". Ha commentato così a fine partita il Commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini. Per tutte le ragazze della squadra grande é la speranza che questo primo traguardo sia un importante punto di partenza, affinché anche il calcio femminile riceva il supporto e lo spazio necessario per evolversi anche per il nostro Paese, i presupposti non mancano proprio come la determinazione e le capacità tecniche della squadra. La vicinanza della Figc fino ad oggi è stata concreta ed assolutamente riconosciuta dalla squadra. Grandi aspettative si leggono tra le righe delle dichiarazioni del Commissario Fabbricini. La qualificazione della squadra con un turno di anticipo fa ben sperare sulle prestazioni a cui assisteremo nel corso dell’attesa gara sportiva che avrà inizio in Francia la prossima estate.

Silvia Silvestri

