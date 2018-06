Calcio, il Real Senise non è un supermarket. Smentite alcune voci di mercato

Creato Lunedì, 11 Giugno 2018 19:04 Visite: 142

E’ forte e decisa la risposta del Real Senise in merito ad un articolo uscito oggi su una testata giornalistica online, dove si parla di alcuni calciatori sinnici, in particolare: Pellegrini, Pioggia, Lavecchia e Nicolao pronti ad accasarsi altrove. Di seguito il comunicato integrale: «Le notizie secondo cui la società avrebbe azzerato la rosa dei giocatori è inesatta, priva di alcun fondamento. La società del Real Senise per nome di Giuseppe Marino, in qualità di segretario pro tempore precisa che il Real Senise non è un supermarket, dove chicchessia può venire a far man bassa di giocatori, ma è una delle migliori realtà del calcio Lucano. Di conseguenza niente e nessuno riuscirà a destabilizzare un ambiente ed una società che ha costruito una squadra altamente competitiva con sacrifici, competenza e professionalità. Sono state azzerate, come ogni anno, le cariche societarie ed a breve saranno assegnati gli incarichi sia dirigenziali che tecnici». Notizia invece che trova notevole fondamento, riguarda il tecnico Filardi, corteggiato fortemente da una società di Serie D del nord Italia.

Claudio Sole

