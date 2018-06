Ritorna Appennino Bike Tour a San Severino Lucano sabato 16 e domenica 17

Creato Mercoledì, 13 Giugno 2018 16:07 Visite: 29

Nuovo appuntamento di Appennino Bike Tour a San Severino Lucano. La cittadina, lo ricordiamo, è inserita nel circuito promozionale ideato da Vivi Appennino e Confcommercio Ascom e sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere i territori della dorsale appenninica attraverso un percorso in bicicletta che percorre tutta l’Italia dalla Liguria alla Sicilia. Dopo la grande pedalata del 2017, quella poi del campione italiano Ultracyclist Omar Di Felice lo scorso mese di aprile, per sabato 16 e domenica 17 giugno è in programma la Giornata Nazionale Appennino Bike Tour iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Confcommercio Ascom e Vivi Appennino per porre maggiore attenzione sul territorio appenninico creando un maxi calendario di eventi che coinvolga tutti i Comuni della Dorsale, da Nord a Sud Italia. Essa vuole essere l’occasione per fare squadra tutti insieme e mettere in evidenza le eccellenze di questi territori senza dimenticare di sottolineare l’importanza dell’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile e di porre l’attenzione sull’istituzione della Ciclo-Via Appenninica come punto di riferimento per il rilancio di queste aree interne. Il programma di San Severino Lucano prevede per sabato 16, dalle ore 9,00una visita guidata nel centro storico e nei borghi rurali della cittadina, Bosco Magnano, i mulini idraulici lungo la via dei Mulini, i mulini Cornalonga e Iannarelli oltre al mercatino dei prodotti gastronomici, alle 19,30 i partecipanti potranno assistere allo spettacolo teatrale mediterraneo che sarà realizzato dagli alunni dell’Istituto comprensivo di San Severino Lucano e Viggianello. Domenica 17 Giugno si terrà la pedalata lenta nella Valle dei Mulini. L'itinerario prevede la partenza da Bosco Magnano per arrivare al Santuario della madonna del Pollino partendo da un'altezza di 600 m s.l.m. fino a raggiungere i 1557 m s.l.m. Sarà un percorso alla scoperta dei borghi fiabeschi che caratterizzano la cittadina sosta “obbligata” al Palafrido per una visita al museo multimediale e non solo, in serata a Cropani poi la tradizionale festa di san Francesco di Paola. “Nostro auspicio per questa due giorni, dice il sindaco Franco Fiore, è una massiccia partecipazione, la due giorni permetterà di ammirare e apprezzare tutto quanto di bello e buono il nostro territorio offre. Abbiamo aderito all’iniziativa Appennino Bike Tour perché crediamo nelle nostre potenzialità turistiche e crediamo nell’importanza della promozione.”

