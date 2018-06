Francesco Lonetti, quando la palestra è luogo di sport, benessere e inclusione

Creato Giovedì, 14 Giugno 2018 20:12 Visite: 227

La palestra è luogo di sport e di salute, senz’altro, ma anche di socializzazione e di inclusione. Ci crede fermamente Francesco Lonetti, istruttore e titolare della palestra Centro di Attività Motorie Palextra, di Senise, che da anni segue giovani e meno giovani, atleti di ogni età, che si affidano alla sua competenza per modellare il proprio corpo ma, soprattutto, per migliorare la propria condizione fisica e la propria salute.

“Alla base del mio approccio allo sport, e in particolare alla disciplina che insegno –spiega Lonetti- c’è il principio di accettarsi per migliorare e, allo stesso tempo, accettare gli altri per quelli che sono”.

Secondo Lonetti la palestra non è il luogo in cui fare mostra del proprio corpo o dei risultati che si ottengono, che pure sono molti, ma è un luogo di benessere in cui le discipline che si praticano sono tante ma in cui è prioritario migliorare le capacità motorie di base, come l’equilibrio, la coordinazione, la resistenza, la forza e l’elasticità. Tutto risultati che si ottengono innanzitutto grazie ad attività come il Circuit Training, attività di circuito che comprende diverse metodiche di allenamento sapientemente dosate e ben calibrate sulle diverse fasce di età e sulle diverse caratteristiche fisiche degli utenti. È un superamento delle vecchie metodiche di allenamento, spiega Lonetti, che si occupa anche di riabilitazione da un punto di vista fisiochinesiterapico. La sua palestra è ormai un punto di riferimento per l’intera zona, frequentate da persone di ogni età che, nel corso degli allenamenti, socializzano e formano un gruppo omogeneo e solidale, grazie anche alla costante presenza del coach e alla sua meticolosa assistenza su ciascuno dei suoi atleti. È straordinario vedere che di ciascuno ricorda in maniera precisa e puntuale la sequenza degli esercizi da svolgere, come se avesse una sorta di schedario in mente. Una circostanza, questa, che assicura a ciascuno un tipo di allenamento adatto alle proprie esigenze.

Francesco Lonetti, parla dall’alto della sua esperienza ormai pluriennale nel campo della fitness e dell’educazione alle scienze motorie, svolte anche nelle scuole. Laureato in scienze motorie, è un Personal Trainer con certificazione di Istruttore di Fitness, ed Istruttore di Power Pump e G.A.G (gambe-addome-glutei). È un atleta agonista, Istruttore di Fitness A.I.N.B.B. (Associazione Italiana Natural Body Building), Istruttore di Body Building di 1°-2°-3° livello, preparatore atletico, riabilitatore motorio, ha partecipato a diversi Master, tra i quali il G.A.G., Body Building, Pratica attrezzi, Posturologia applicata, Ginnastica abilitativa e correttiva.

Francesco Addolorato

