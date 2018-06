Senise, il weekend all'insegna dello sport sulle sponde di Monte Cotugno. Al via il Triathlon

Creato Giovedì, 14 Giugno 2018 23:14 Visite: 47

SENISE - È tutto pronto per la seconda edizione della gara nazionale di Triathlon olimpico "Città di Senise", in programma sabato e domenica, sulle sponde del lago di Monte Cotugno a Senise, con circa 200 atleti pronti a sfidarsi per aggiudicarsi la competizione. La manifestazione è stata organizzata dalla Basilicata Nuoto2000, dalla Fitri (Federazione Italiana Triathlon) e dal Comune di Senise in collaborazione con Fin (Federazione Italiana Nuoto), Ente Parco del Pollino e Regione Basilicata. «Dopo tanta attesa e tanti piccoli problemi organizzativi/burocratici – dichiara Vito Mecca - il Triathlon Olimpico di Senise torna a far parlare di sé e promette di non deludere le aspettative di sportivi e appassionati che lo stavano aspettando dal momento in cui l'ultimo finisher ha attraversato il traguardo sotto il sole cocente della scorsa edizione, mettendo la parola fine all'evento. La gara del 2018, infatti, memore dei problemi causati dall'eccessiva temperatura della passata edizione, è in dirittura di arrivo con un nuovo staff (ASD Basilicata Nuoto 2000) che garantirà un evento più emozionante che mai». Novità in arrivo a Senise, le manifestazioni in programma sono due: Morena Openn Water e Triathlon Race. La Diga di Monte Cotugno ospiterà la "Morena Open Water Race" sabato 16 giugno, la prima gara di Nuoto in Acque Libere organizzata in Basilicata su distanza Miglio Marino (1852m). Allo Start circa 30 atleti pronti a darsi battaglia per conquistare l'ambito primo posto della Zero Edition. Domenica 17 giugno alle ore 10:30 circa 200 atleti provenienti da tutta la penisola prenderà via il Triathlon Olimpico (1500m di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 di podismo) perfezionato in questa seconda edizione tanto da confermare gli avvincenti percorsi dello scorso anno. La prova ciclistica su strada di 40 km, si snoderà attraverso gli abitati di: Chiaromonte, Castronuovo Sant’Andrea, Teana, Calvera, Carbone e Francavilla in Sinni, per poi terminare con i 10 km di corsa sul percorso del lungo lago. A conclusione dell’evento sportivo il “pasta party” con degustazione di pasta artigianale offerta gentilmente dal pastificio “Gusto Fantastico” di Senise e il “Triathlon & Crusk” con la degustazione dei saporiti peperoni cruschi Igp di Senise. Seguiranno poi le premiazioni e riconoscimenti. Insomma tanti ingredienti per rendere affascinate più che mai questa seconda edizione di una manifestazione che si perfeziona anno dopo anno.

Claudio Sole

