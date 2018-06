Calcio, mister Filardi decretato miglior allenatore di Eccellenza lucana

Creato Lunedì, 18 Giugno 2018 22:28 Visite: 92

Ennesimo riconoscimento per mister Bernardino Filardi, che con 821 preferenze si aggiudica un sondaggio online indetto dal sito IamCalcio Potenza. Un'affermazione per l'allenatore del Real Senise che conferma le sue ottime doti da tecnico. Un riconoscimento che mette in luce l’eccellente lavoro svolto in questi tre anni di panchina con i sinnici che hanno portato a conquistare una Coppa Italia di Promozione, un posto nella griglia play off ed un buon quinto posto in classifica nell’ultima stagione calcistica targata 2017/18. Da non dimenticare una finale Coppa Italia e una finale di Supercoppa. In totale sono state disputate cinque finali in tre anni. Insomma risultati di notevole fattura. «Anche se si tratta di un sondaggio volevo ringraziare tutti - commenta così mister Filardi attraverso il suo profilo Facebook - in particolare la Società tutta, il mio fidatissimo collaboratore Marcelli, i miei straordinari ragazzi che hanno compiuto una impresa eccezionale con una rimonta quasi da record nella seconda parte del campionato che ci ha portato a sfiorare i play off . La mia amatissima moglie, e per finire il nostro angelo custode Nicola Retta, che ci ha sostenuto e protetto da lassù». Stagioni costellate da numerosi successi, che hanno finalmente riacceso l’entusiasmo tra i sostenitori senisesi, che ormai da diverso tempo non affollavano con regolarità le tribune del “Gian Battista Rossi”.

Claudio Sole

Commenta l'articolo