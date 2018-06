Calcio, il Real Senise scalda i motori in vista della prossima stagione

Creato Martedì, 26 Giugno 2018 21:11 Visite: 243

SENISE – Inizia a muoversi il Real Senise in vista della stagione calcistica 2018/19 che vedrà i sinnici impegnati nel campionato di Eccellenza Lucana. La società bianconera è a lavoro per riorganizzare l’assetto societario con le cariche dirigenziali. In virtù di questo, si chiede il massimo impegno da parte degli imprenditori della zona per sostenere il progetto calcistico del club senisese: «Siamo a lavoro per allestire una società ambiziosa – dichiara il dirigente Salvatore Marino – che possa garantire, come lo è stato in questi ultimi anni, un gruppo solido e ben organizzato, che ci ha visti protagonisti in

campionato. Adesso siamo impegnati per coinvolgere quante più persone vogliano far parte di questo gruppo, con forze nuove, che anno dopo anno appassiona migliaia di sportivi dell’intero circondario». Real Senise che dopo aver concluso al quinto posto la passata stagione, sfiorando di un soffio i play off, ritorna a lavoro cercando di confermare quanto di buono fatto fin’ora. «Al momento - dice Marino - sono solo due le certezze: la riconferma di mister Filardi, che in questi tre anni alla guida tecnica ha fatto benissimo, e poi la rosa al completo, con i calciatori che sono parte integrante di questo progetto». L’obiettivo della società è quello di portare quanti più appassionati possibili sulle tribune del “Gian Battista Rossi”, che si presenta adesso con un manto erboso perfetto, da poco concimato e riseminato nelle parti mancanti del rettangolo di gioco. «Stiamo lavorando da settimane – continua Marino – con continui interventi, con innaffiature e tagli dell’erba per rinforzare il manto erboso. Tutte operazioni che servono a migliorare il campo di gioco e per aumentare lo spettacolo durante le partite».

Claudio Sole

