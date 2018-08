Calcio Eccellenza: il Real Senise fa sua la gara di coppa Italia. Battuto il Latronico

Creato Domenica, 26 Agosto 2018 20:19 Visite: 171

Con una gara giocata sempre con la giusta concentrazione, il Real Senise targato mister De Pascale liquida nell’andata del primo turno di coppa Italia la pratica Latronico per 0-1. La rete della vittoria arriva al 22’ del primo tempo ad opera del centravanti Domenico Lavecchia, con uno spettacolare tiro da fuori area al volo a scavalcare il portiere, che nulla ha potuto per evitare la beffa. Arrivato il vantaggio, i sinnici hanno continuato ad attaccare, andando vicini al raddoppio con il nuovo arrivato Picaro che con un preciso tocco ha centrato in pieno il palo. «Oggi abbiamo disputato una buona gara – ha dichiarato il direttore sportivo Salvatore Marino – nonostante i carichi di lavoro di questa prima fase di preparazione. Nel primo tempo la forma fisica è stata eccellente, potevamo chiudere il match con almeno un paio di reti. Poi nella ripresa i ragazzi hanno risentito un po’ della fatica degli allenamenti settimanali ed è calato il ritmo. Ma tutto sommato, possiamo ritenerci soddisfatti, perché nonostante ci troviamo alla prima gara ufficiale e con un gruppo di giocatori dove sono stati fatti parecchi innesti, - conclude Marino - i ragazzi hanno dato il massimo in campo». Nel corso del primo tempo i ragazzi di mister De Pascale si sono resi pericolosi anche con Gioia che ha approfittato di una respinta corta del portiere per calciare a rete, ma è stato contrastato da un avversario. Per il Latronico invece solo qualche sporadica occasione nella ripresa, ma senza impensierire più di tanto la porta senisese. La gara di ritorno è in programma domenica al “G.B. Rossi” per il passaggio del turno.

Claudio Sole