Calcio Lega Pro: Matera convincente. Tre goal al Bisceglie in coppa Italia

Creato Lunedì, 27 Agosto 2018 15:22 Visite: 115

Il Matera batte il Bisceglie con tre goal.Vittoria significativa quella ottenuta dai lucani allo stadio Gustavo Ventura. Match importante per il discorso del Girone L di Coppa Italia. Pronti via, palla a terra e il Matera è in vantaggio. Al 2’ sblocca la gara Risaliti: ottima punizione di Galdean, deviazione di Addario con Orlando che ci prova subito, ma è Risaliti che insacca in rete. L’incontro si mette da subito sui binari giusti e biancoazzurri che fanno praticamente girare palla mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria. Ancora Matera al 9’. E’ Scaringella che sfrutta al meglio un buon pallone, ma è anticipato da Addario sul più bello. Bisceglie che resta a guardare Risolo e Montinaro provano la reazione ma non riescono a rendersi pericolosi. Al 20’ i biancoazzurri vanno vicini al raddoppio di pochi centimetri. Colella appoggia per Addario, spunta Scaringella dribbla il portiere e ci prova da posizione defilata. Il numero uno biscegliese recupera al meglio. Al 35’ arriva un’altra chance per i biancoazzurri. Punizione di Galdean direttamente sui piedi di Orlando che prova una conclusione troppo. Al 35’ ancora gli uomini di mister Imbimbo ad impensierire i locali pugliesi. Punizione di Galdean direttamente sui piedi di Orlando che prova una conclusione troppo complicata. La seconda frazione del gioco ancora solo Matera in campo. All’53’ Orlando spreca con una conclusione troppo alta. Matera vicino al raddoppio che arriva al 56’ . Bel pallone per Ricci che con una conclusione ad incrociare trafigge Addario. Partita praticamente conclusa, ma il Matera non resta a guardare. Al 75’ il Matera completa la sua prova convincente con il pallone del tris. Bel pallone per Dellino che entra in area e con un tiro a giro beffa Addario. Finale tutto di marca biancoazzurra con diverse chance per il poker. Cinque minuti dopo, Hysaj lancia a rete Scaringella che tutto solo davanti ad Addario non riesce a essere cinico: il portiere compie il miracolo e devia in corner. Due minuti dopo, Triarico serve Scaringella che viene atterrato: regola del vantaggio e pallone per Dellino che ci prova, ma è ancora un super Addario a dire di no. Il Matera visto a Bisceglie pare in miglioramento . Non delude i propri tifosi, seppur ci sia ancora molto da lavorare, e soprattutto da migliorare nella parte centrale del campo e in attacco.

BISCEGLIE (3-5-2): Addario, Delvino, Markic, Calandra, Raucci, Montinaro, Risolo, Pirolo, Colella (dal 1’ st Sisto), Ippedico, Messina (dal 1’ st Camporeale). A disposizione: Crispino, Russo. Allenatore: Prayer.

MATERA (3-5-2): Guarnone (dal 1’ st Farroni), al Risaliti, Corso, Arpino, Triarico, Garufi (dal 11’ st Lorefice), Galdean (dal 28’ st Hysaj), Ricci, Genovese (dal 16’ st Casiello), Orlando (dal 28’ st Dellino), Scaringella. A disposizione: Mascagni, Stendardo, Sgambati, Milizia, Sepe, Corado, Dammacco. Allenatore: Imbimbo.

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

RETI: al 2’ pt Risaliti (M), al 11’ st Ricci (M), al 30’ st Dellino (M).

NOTE: Ammoniti: Delvino, Risolo e Raucci (B). Angoli: 6-0 per il Matera. Recupero: 1’ p.t e 3’ s .t. Spettatori: partita disputata a porte chiuse per via della disposizione del Prefetto di Bat.

Oreste Roberto Lanza

