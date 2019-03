Finale di coppa Italia oggi pomeriggio contro il Montebello

Sarà Hockey Pattinaggio Matera – Montebello la finale di Coppa Italia di Hockey su Pista femminile, in programma nel pomeriggio di domenica alle 14 a Trissino. Nella prima semifinale, la formazione lucana (detentrice dello scudetto ed allenata da Luca Santeramo) si è imposta 5-2 sul Pesaro: “Ottima prestazione della squadra – ha dichiarato il capitano Valeria Calia -, avvio convincente, grande attenzione e possibilità di studiare al meglio l’avversario; ci siamo portate sul 2-0, poi la stanchezza si è fatta sentire ma non abbiamo mai abbassato la guardia.” Nell’altra semifinale netta poi la vittoria del Montebello per 10-2 sulla Falchi Matera: “Siamo pronte per la finale – aggiunge Calia – siamo motivate, concentrate al punto giusto per puntare al successo. Speriamo che tutto vada bene – conclude poi il capitano -, siamo una bella squadra e ce la metteremo tutta per portare a casa questo trofeo.”