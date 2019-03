Oggi pomeriggio alle 18:00 impegno casalingo contro il Flyblue Volley Taviano

Dopo l'importantissima vittoria di domenica scorsa a San Vito dei Normanni, la PM Asci Potenza è pronta e determinata a proseguire la sua striscia positiva anche in casa. Nel precedente turno la formazione guidata dai coach Massimo Telesca e Luca Cameriero è uscita vittoriosa per 3-1 nei confronti del San Vito Progetto Volley, primo set a favore delle padrone di casa che hanno chiuso sul 25-23, poi solo Potenza con Angelica Muscillo e compagne che hanno prima pareggiato i conti sul 17-25, poi si sono portate in vantaggio chiudendo 11-25 e sigillo finale con il quarto parziale chiuso sul 19-25. La classifica è meno nera ed i tre punti di domenica scorsa hanno permesso al sestetto potentino di portarsi in doppia cifra a quota 10 punti raggiungendo la dodicesima posizione. Questa settimana turno sulla carta agevole contro Flyblue Volley Taviano che in classifica precede proprio le potentine trovandosi a +3 lunghezze di vantaggio a quota 13, in questo senso una vittoria della PM Asci riscriverebbe nuovamente la classifica riaprendo i giochi in ottica salvezza e zona playout. La formazione cara al presidente Ligrani deve proseguire sull'onda dell'entusiasmo conscia delle proprie potenzialità e del buon percorso intrapreso in queste ultime apparizioni che hanno soddisfatto molto dirigenza e staff, i quali sono certi che la squadra possa togliersi altre soddisfazioni. L'appuntamento per tutti è per oggi domenica 3 marzo presso la Palestra "E. Caizzo" di Potenza con prima battuta fissata per le ore 18:00, la direzione di gara è affidata ai signori Petrozza e Villano.