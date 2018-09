Calcio Eccellenza, il Real Senise si prepara all’avvio della stagione. Bonito, faremo bene

Creato Sabato, 01 Settembre 2018 17:12 Visite: 78

SENISE – Il Real Senise lavora sodo per prepararsi nel migliore dei modi all’inizio del campionato. Nel frattempo domani pomeriggio impegno casalingo nel turno di coppa Italia nella gara di ritorno contro il Latronico. Ricordiamo che all’andata i sinnici si sono imposti con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Lavecchia. Poi però, testa alla prima giornata di campionato in casa della Vultur domenica prossima: «Stiamo lavorando con impegno e concentrazione – dichiara il presidente dei sinnici Antonio Bonito – per farci trovare pronti per l’avvio del campionato. Abbiamo allestito una buona squadra con degli innesti importanti, con un mister competente e con l’esperienza giusta per poter guidare la rosa messa a sua disposizione. Sappiamo che ci aspetta una stagione impegnativa, però siamo consapevoli di poter dire la nostra e di giocarcela con tutti. Al momento la rosa è completa, anche se potrebbe esserci qualche innesto importante, regolandoci però sempre con il budget a nostra disposizione e facendo rientrare poi i conti a fine stagione. Però adesso – conclude patron Bonito – pensiamo al passaggio del turno di coppa Italia, con la gara di domani contro il Latronico, poi ci concentreremo sull’esordio in campionato, con la convinzione che quest’anno faremo bene». Intanto per la gara in programma domani a dirigere il match sarà l’arbitro Mariangela Di Novi, coadiuvata dagli assistenti Chiarillo e Vicino. Fischio di inizio fissato per le ore 16:00.

Claudio Sole