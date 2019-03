La S.M. Sport Village e la Roma Academy insieme per la scuola calcio in villa

Una gran bella notizia quella che arriva dalla cooperativa “S.M. Sport Village” che gestisce da pochi mesi la villa comunale di Senise. Infatti è di pochi giorni fa l'accordo con la Polisportiva De Rossi e l’As Roma Academy insieme alla società del Real Senise per avviare sul rettangolo di gioco sintetico della struttura senisese, da poco messo a nuovo, dei corsi di scuola calcio gratuiti a partire dalla primavera prossima. Per gli aspiranti giocatori al via le iscrizioni con le sedute di allenamento che saranno effettuate dagli istruttori che alterneranno giochi con la palla ad esercitazioni per lo sviluppo delle capacità coordinative. «Siamo molto soddisfatti – spiega Giuseppe Marino, socio della “S.M. Sport Village” – perché abbiamo raggiunto una collaborazione con la scuola calcio di Daniele De Rossi, società satellite dell’As Roma. E’ senz’altro una bella notizia per Senise e l’intero comprensorio. Un’opportunità per molti ragazzi che potranno mettersi in luce e ambire a fare dei provini con la società della Roma. Vorrei ringraziare per la riuscita dell’accordo il Presidente della Polisportiva De Rossi, Giorgio Quadrini, che si è reso molto disponibile nell’attuazione di questo importante progetto calcistico giovanile, insieme al direttore Daniele Belli». Un accordo quindi di notevole importanza che evidenzia l’apprezzabile impegno della “S.M. Sport Village” ed in particolare di Giuseppe Marino, da anni ormai impegnato nel mondo calcistico giovanile con risultati eccellenti.

Claudio Sole