Un triangolare in ricordo di Francesco Conte presso il Palaliceo

Il ricordo di Francesco Conte è ancora vivo ed il suo spirito vive ancora in tutti gli amici e le persone che ha incontrato nel corso della sua carriera da atleta di Sitting Volley. Ed è così che per il secondo anno Rotonda ricorda il suo Francesco Conte che ha indossato i colori rotondesi e della Nazionale Italiana. Per l'occasione la società Rotonda Volley ha organizzato per il secondo anno consecutivo il memorial "Francesco Conte" che si terrà presso il comune ai piedi del Pollino domenica 10 marzo alle ore 10:30. Il memorial era stato programmato nel mese di gennaio ma poi rinviato a causa delle avverse condizioni meteo e recuperato in questo week-end con temperature più miti. Al triangolare, oltre all'ASD Rotonda Volley, parteciperanno l'Up Volley San Marcellino e l'APS disabili in azione. Le partite si disputeranno presso il Palaliceo, il campo del Liceo Scientifico di Rotonda. Sax, soprannome non cui era conosciuto Francesco Conte sui campo di Sitting Volley, ha vestito in numerose occasioni, con grandissimo orgoglio, la maglia della Nazionale Italiana.