Girone lucano composto da sette squadre. Chi vince si sfida con la squadra pugliese

Al via oggi domenica 10 marzo il campionato lucano di tennis maschile di serie C - 2019. Il Circolo Tennis Matera, dopo l’esaltante scorsa stagione, propone quest’anno, nella massima categoria regionale, due squadre: la A che, nella passata annata sportiva, ha conquistato il secondo posto, e la B che, invece, ha vinto il campionato di serie D1 ed ha ottenuto pertanto la promozione. Il girone lucano di Serie C è composto in totale da 7 squadre: oltre alle 2 materane, Lucania Tennis Academy, T.C. Gingles Potenza, C. T. Pisticci, T. C. Potenza, C. T. Venosa. Come da calendario, sorteggiato martedì scorso nella sede del Comitato FIT di Basilicata, l’esordio per il Circolo Tennis Matera è tutto in casa con il super derby di scena sui campi in terra rossa di viale delle Nazioni Unite a partire dalle 9:30: in programma, come da regolamento, 4 singolari e 2 doppi; per la squadra A Gianni Fontanarosa, Enzo Fiore, Giuseppe Guastamacchia, Francesco Di Caro, Rino Santospirito Rino e Gianluca Addorisio, per la squadra B Alfredo Di Caro, Gino Dubla, Vincenzo Solimeno, Bruno Lionetti, Antonio Buono e Gianmarco Follia. Al termine di una stagione che si preannuncia avvincente ed imprevedibile, la squadra migliore classificata si aggiudicherà il titolo regionale e giocherà lo spareggio con la squadra vincitrice della Puglia per la promozione in serie B, mentre le ultime due squadre classificate retrocederanno in D1.