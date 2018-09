I ‘Boys l'ultima luna’. Prima squadra lucana di basket in carrozzina

Creato Mercoledì, 05 Settembre 2018 07:58 Visite: 95



Si chiama “Boys L'Ultima Luna”. È la prima squadra di basket in carrozzina nata in Lucania che parteciperà al campionato di Serie B, terza serie nazionale, Girone C. Una storia lunga 30 anni, una conquista difficile. La squadra sarà presentata ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza venerdì 7, alle ore 10.30, nei locali della Sala A del Consiglio Regionale, a Potenza. Mancava in Lucania una squadra di Basket in carrozzina. Un’attesa pare lunga oltre 30 anni. “Siamo molto soddisfatti – ci racconta, emozionato, Bruno Laurita, Vice Presidente dell'associazione “L'Ultima Luna” - di questa che consideriamo come una vera e propria conquista. La Basilicata e la Valle d'Aosta erano le uniche due regioni a non avere una squadra di basket in carrozzina. Dunque, siamo molto felici di aver cancellato questo triste primato. Ci teniamo molto a sottolineare il carattere sociale e solidale di questa iniziativa, speriamo di contribuire attivamente all'attivazione di processi di integrazione e solidarietà”.

Alla presentazione parteciperanno Dario De Luca, il Sindaco del Comune di Potenza, Vincenzo Zito, , Sindaco del Comune di Montescaglioso, Leopoldo Desiderio, Presidente del Coni Regionale, Giovanni Lamorte, Presidente Regionale Fip, Michele Saracino, vice-presidente Regionale Cip, il Presidente della Fipic, il Presidente Nazionale Fipic, Fernando Zappile, l'Assessore Regionale allo Sport, Roberto Cifarelli, la Vice-Presidente Regionale e Assessore alle Politiche per la Persona, Flavia Franconi, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, il Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Vincenzo Giuliani. Coordinerà gli interventi il giornalista Carmine Viggiano. Varati i calendari . La prima giornata vedrà impegnata la squadra bianco-azzurra, a Roma, contro «Asd Disabili Don Orione». L'esordio casalingo contro la Polisportiva Disabili Foligno, invece, è atteso per il 17 novembre, al Pala Auditorium «K. Wojtyla» di Montescaglioso, che fungerà da sede abituale per le gare interne del club.



Oreste Roberto Lanza

