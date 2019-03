La rete della vittoria porta la firma di França. Potenza in zona play off

Al Viviani Potenza e Rieti termina 1-0. Trentesima giornata del Girone C con il Potenza a 39 punti e settimo posto in piena zona play off. Rieti al diciassettesimo posto in zona playout. Due assenze in caso rossoblù: l’attaccante Murano e il difensore Matino, fuori rosa ormai da oltre un mese. Primo tempo tutto di colore rossoblù dove il Rieti ha dovuto faticare di molto per tenere a bada la pressione dei locali. Seconda frazione Rieti a difendersi e Potenza a cercare il vantaggio. Al 6' prima chance per il Potenza. Tiro-cross di Sepe che mette in difficoltà la retroguardia del Rieti. Alla fine è solo rimessa dal fondo Al 12' goal annullato al Potenza. Cross di Emerson che trova solo Franca in area. Il colpo di testa del bomber lucano arriva però da posizione di fuorigioco. Potenza alla ricerca del vantaggio. Al 31' Potenza pericoloso sugli sviluppi di un corner, dopo un paio di rimpalli risolve Marcone che blocca. Si fa vedere il Rieti al 39’. Cernigoi fa sponda, Maistro apre a sinistra per De Vito che però colpisce malissimo e spara sul fondo.Due minuti di recupero e le squadre vanno negli spogliatoi con il risultato a reti bianche. Ripresa con gli stessi ventidue in campo. Primo pallone toccato dal Rieti. Potenza in avanti. Al 48’ primo corner per il Potenza che fa salire le torri. Squadre più lunghe e partita meno bloccata. Potenza alla ricerca del goal del vantaggio. Al 57’ salvataggio miracoloso in scivolata di Mattia del Rieti, con Ricci che si era ricavato lo spazio per calciare a botta sicura. Al 59’ il Potenza procede a due sostituzioni. Fuori Ricci, dentro Guaita. Fuori anche Longo, al suo posto Bacio Terracino. Due minuti dopo anche il Rieti procede ad una sostituzione. Al 61’ esce dal campo Cernigoi, al suo posto Palma. Rieti che cambia posizione tattica a Maistro a supporto di Gondo e Palma che si posiziona al posto di Maistro.Al 65’ Potenza che alza di più la pressione bloccando le ripartenze del Rieti. Al 74’ punizione dal limite per il Potenza. Emerson e Franca sul punto di battuta.Batte Franca palle che sbatte su un compagno di squadra e si perde sul fondo.A sorpresa Rieti vicino al vantaggio. Al 77’ Mischia in area di rigore del Potenza, Carpani calcia ma sbatte sul corpo di un difensore avversario. Al 79’ il mister lucano Giuseppe Raffaele mette in campo Genghi al posto di Dettori e Piccinni al posto di Coccia. Potenza che aumenta il potenziale d’attacco con due punte per cercare di violare gli equilibri difensivi del Rieti. Potenza che non sfonda.All’80’ conclusione del Rieti con Maistro bloccata agevolmente da Breza. Potenza vicino al vantaggio. All’87’ Potenza in vantaggio.Cross dalla destra di Guaita, stacco imperioso di Franca che indirizza sul palo più lontano.Ultima sostituzione per il Potenza. All’89’entra Di Somma esce Matera. Eziolino Capuano, mister del Rieti cerca di il pareggio.Mette fuori Carpani al suo posto Tommasone. Maistro diventa mezza punta a supporto dei due attaccanti. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro Luca Zufferli di Udinemanda le squadre negli spogliatoi. Potenza che ha pienamente meritato la vittoria contro una squadra, il Rieti, che ha pensato solo a difendersi e giocare di rimessa quando le circostanze lo permettevano. Hanno faticato non molto gli uomini di mister Raffaele, ma alla fine l’obiettivo di giornata è stato raggiunto: continuare il percorso di rafforzamento della posizione in classifica. E' ancora una volta l'asse Guaita-Franca a mettere in ginocchio la formazione amarantoceleste. La decide la panchina dei padroni di casa, con Guaita che, dopo essere stato escluso dai titolari, entra e sforna l'assist che vale tre punti.



POTENZA- RIETI 1-0

POTENZA: Breza; Dettori (79' Genchi), Sepe, Coccia (79' Piccinni), França, Matera ( ,Giosa, Sales, Ricci (59' Guaita), Emerson, Longo (59' Bacio Terracino). All.: Raffaele.

A disposizione: Mazzoleni, Ioime, Panico, Piccinni, Casillo G., Di Modugno, Genchi, Coppola, Di Somma, Lescano.

RIETI: Marcone; Mattia, Gigli, Maistro, Cernigoi (61’ Palma), De Vito, Brumat, Zanchi, Carpani, Marchi, Gondo. All.: Capuano.

A disposizione: Costa, Scardala, Palma, Xavi Venancio, Tommasone, Tiraferri, Gualtieri, Garofalo, Criscuolo, Konate, Svidercoschi.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore).

Marcatori: França (P) 87'.

Ammoniti: Gigli (R), Sales (P), Dettori (P).

Espulsi: ..

Note: Recupero: 2′ pt, 5′ stSpettatori: 3141 di cui 27 ospiti per un incasso di 33.207,16.

Oreste Roberto Lanza